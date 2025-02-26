Tolga Zengin, Trabzonspor'a geri dönecek

Trabzonspor'un eski kalecilerinden Tolga Zengin, bordo-mavili camiaya dönmeye hazırlanıyor. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tolga Zengin, Trabzonspor'a geri dönecek
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26 Şubat 2025 09:29
Trabzonspor, deneyimli teknik adam Şenol Güneş ile yeniden yapılanmaya giderken, bordo-mavili camiaya sürpriz bir isim daha geri dönmeye hazırlanıyor.

Teknik heyetine, Trabzonspor'un eski futbolcularından Hüseyin Çimşir'i alan Şenol Güneş, kısa bir süre içerisinde Tolga Zengin ile görüşecek.

Bordo-mavili kulüp yetkilileri, Tolga Zengin'in kısa bir süre içerisinde Şenol Güneş ile bir araya geleceğini belirtti. Tolga Zengin'in kulüpte alacağı görev, bu görüşme sonrasında netlik kazanacak.


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