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'da kadroda düşünülmeyen'nin Almanya'dan gelen teklifleri geri çevirmesi Sarı- Kırmızılı yönetimi bezdirdi.Fatih Terim'in istemediği tecrübeli oyuncunun satılması için her türlü kolaylığı yapan yönetim, Tolga'nın tavrı sonrası köşeye sıkıştı.Galatasaraylı futbolcu, yıllık 2 milyon Euro kazandığı için takımdan ayrılmak istemiyor.Galatasaray, Tolga Ciğerci'yi transfer için takasta kullanmayı da planlıyor.