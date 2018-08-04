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Tolga Ciğerci sabırları taşırdı

Gelen transfer tekliflerini geri çeviren Tolga Ciğerci, yönetimi köşeye sıkıştırdı.

Kaynak: Takvim
Tolga Ciğerci sabırları taşırdı
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04 Ağustos 2018 02:56
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Tolga Ciğerci'nin Almanya'dan gelen teklifleri geri çevirmesi Sarı- Kırmızılı yönetimi bezdirdi.

Fatih Terim'in istemediği tecrübeli oyuncunun satılması için her türlü kolaylığı yapan yönetim, Tolga'nın tavrı sonrası köşeye sıkıştı.

Galatasaraylı futbolcu, yıllık 2 milyon Euro kazandığı için takımdan ayrılmak istemiyor.

Galatasaray, Tolga Ciğerci'yi transfer için takasta kullanmayı da planlıyor.



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