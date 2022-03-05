Tokat Belediye Plevne'den Altekma'ya geçit yok!

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tokat Belediye Plevne'den Altekma'ya geçit yok!
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05 Mart 2022 18:53
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Altekma ile karşılaştı.

Mücadeleyi Tokat Belediye Plevne 3-1 kazandı.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Eren Kanlı, Wendt, Hacı Şahin)

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Halil Dolaşık, Khani, Enes Atlı)

Setler: 23-25, 25-23, 26-24, 25-16

Süre: 138 dakika (37, 35, 39, 27)

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