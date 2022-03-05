Tokat Belediye Plevne'den Altekma'ya geçit yok!

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Altekma ile karşılaştı.
Mücadeleyi Tokat Belediye Plevne 3-1 kazandı.
Salon: Ali Yücel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Eren Kanlı, Wendt, Hacı Şahin)
Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Halil Dolaşık, Khani, Enes Atlı)
Setler: 23-25, 25-23, 26-24, 25-16
Süre: 138 dakika (37, 35, 39, 27)
Mücadeleyi Tokat Belediye Plevne 3-1 kazandı.
Salon: Ali Yücel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Eren Kanlı, Wendt, Hacı Şahin)
Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Halil Dolaşık, Khani, Enes Atlı)
Setler: 23-25, 25-23, 26-24, 25-16
Süre: 138 dakika (37, 35, 39, 27)