TOFAŞ'tan Perez ve Demir'in sağlık durumu açıklaması

TOFAŞ Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile yapılan maçta sakatlanan oyuncularvein tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.Kulüpten yapılan açıklamada, Alex Perez ve Berk Demir'in ligin 11. haftasında Türk Telekom ile oynanan müsabakada sakatlandığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: