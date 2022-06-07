TOFAŞ'ta Ahmet Çakı dönemi sona erdi

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, başantrenör Ahmet Çakı ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Çakı ile yeni sezon öncesi karşılıklı anlaşılarak, yolların ayrıldığı belirtildi.



Ahmet Çakı'nın geçen yıl kasım ayından beri başantrenörlük görevini yürüttüğü hatırlatılan açıklamada, şunlar ifade edildi:



"Ahmet Çakı ile yeni sezon öncesinde karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararı alınmıştır. Değerli antrenörümüz Çakı'ya kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."





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