Tobias Linderoth'tan Jelert itirafı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Tobias Linderoth, sarı kırmızılı takımın yeni transferi Elias Jelert ile ilgili açıklamalar yaptı.
Linderoth yaptığı açıklamada, "Türkiye benim için çok özel bir deneyimdi. Beni karşılamak için birçok taraftar havaalanına gelmişti. Pek çok özel deneyimle dolu 3 yıl geçirdim. Taraftarların bu hareketi ilk önce benim için şok oldu ama daha sonra Türk taraftarların bu şekilde olduğunu anlamaya başladım." dedi.
"TARAFTARLAR ÇOK TUTKULU"
Taraftarlardan bahseden İsveçli teknik adam, "Taraftarlar çok tutkulu ve çok ilgili. Futbola çok meraklılar. Herkes futbolcuların isimlerini ve ülkelerini biliyor. Elias Jelert'in çok tutkulu taraftarları olacak. Galatasaray taraftarı da Kopenhag'ın ki kadar iyi." diye konuştu.
Okan Buruk'un Jelert için şans olduğunu söyleyen Linderoth, "Şu anda eski takım arkadaşım Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapıyor. Bana göre işini de çok iyi yapıyor. Bu Elias için çok olumlu bir durum." ifadelerini kullandı.
"G.SARAY, KOPENHAG'TAN FARKLI"
Galatasaray taraftarının Kopenhag'tan farklı olduğunu söyleyen İsveçli eski oyuncu, "Galatasaray'ın Avrupa'nın her yerinde taraftarı var. Almanya ve İsviçre'deki antrenman kamplarındaydık ve sanki iç saha maçlarındaymışız gibi taraftarlarımız vardı. Galatasaray sandığınızdan daha büyük bir kulüp. Kopenhag'ın sadece maçtan maça taraftarları var. Galatasaray'da bu böyle değil." açıklamasını yaptı.
Jelert ile ilgili açıklamalarına devam eden Linderoth, "Türkiye'de talepler çok yüksek. Çok fazla baskı var. Büyük paralar beraberinde baskıyı da getiriyor. Jelert'in bunun üstesinden gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye'de işi zor olur. Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde maç oynadı ve taraftarlar onu gördü. Bu da olumlu bir durum." sözlerini sarf etti.
"JELERT BAŞARILI OLUR"
Galatasaray'ın eski yıldızı ayrıca, "Jelert'in başarılı olacağını düşünüyorum. Kendisi çok yetenekli ve genç bir oyuncu. Türkiye'de gelişmeye devam etmesi önemli. Farklı bir futbol kültürü olduğu için alışması biraz zor olacak ama sonrasında iyi performans gösterecektir." dedi.
Linderoth yaptığı açıklamada, "Türkiye benim için çok özel bir deneyimdi. Beni karşılamak için birçok taraftar havaalanına gelmişti. Pek çok özel deneyimle dolu 3 yıl geçirdim. Taraftarların bu hareketi ilk önce benim için şok oldu ama daha sonra Türk taraftarların bu şekilde olduğunu anlamaya başladım." dedi.
"TARAFTARLAR ÇOK TUTKULU"
Taraftarlardan bahseden İsveçli teknik adam, "Taraftarlar çok tutkulu ve çok ilgili. Futbola çok meraklılar. Herkes futbolcuların isimlerini ve ülkelerini biliyor. Elias Jelert'in çok tutkulu taraftarları olacak. Galatasaray taraftarı da Kopenhag'ın ki kadar iyi." diye konuştu.
Okan Buruk'un Jelert için şans olduğunu söyleyen Linderoth, "Şu anda eski takım arkadaşım Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapıyor. Bana göre işini de çok iyi yapıyor. Bu Elias için çok olumlu bir durum." ifadelerini kullandı.
"G.SARAY, KOPENHAG'TAN FARKLI"
Galatasaray taraftarının Kopenhag'tan farklı olduğunu söyleyen İsveçli eski oyuncu, "Galatasaray'ın Avrupa'nın her yerinde taraftarı var. Almanya ve İsviçre'deki antrenman kamplarındaydık ve sanki iç saha maçlarındaymışız gibi taraftarlarımız vardı. Galatasaray sandığınızdan daha büyük bir kulüp. Kopenhag'ın sadece maçtan maça taraftarları var. Galatasaray'da bu böyle değil." açıklamasını yaptı.
Jelert ile ilgili açıklamalarına devam eden Linderoth, "Türkiye'de talepler çok yüksek. Çok fazla baskı var. Büyük paralar beraberinde baskıyı da getiriyor. Jelert'in bunun üstesinden gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye'de işi zor olur. Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde maç oynadı ve taraftarlar onu gördü. Bu da olumlu bir durum." sözlerini sarf etti.
"JELERT BAŞARILI OLUR"
Galatasaray'ın eski yıldızı ayrıca, "Jelert'in başarılı olacağını düşünüyorum. Kendisi çok yetenekli ve genç bir oyuncu. Türkiye'de gelişmeye devam etmesi önemli. Farklı bir futbol kültürü olduğu için alışması biraz zor olacak ama sonrasında iyi performans gösterecektir." dedi.
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