Indiana Pacers, forvet TJ Warren'ın sol ayağındaki stres kırığını onarmak için ameliyat olacağını ve süresiz olarak kadro dışı kalacağını duyurdu.



27 yaşındaki oyuncu dün gece Indiana'nın Cleveland Cavaliers'a karşı aldığı 119-99'luk galibiyette forma giymedi. Pacers, Warren'ın iyileşmesi için herhangi bir zaman çerçevesi de sunmadı.



Önceki sezon bubble'daki patlama performansından sonra, Warren bu yıl oynadığı dört maçta 15.5 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları yakalıyordu. Orlando'daki altı maçta Warren, 31.0 sayı ortalaması yakalamıştı.



Warren, Phoenix Suns forması giydiği 2016'da sağ ayağından benzer bir sakatlık daha yaşamıştı ve bu durum, sezonunu Ocak ayı başlarında kapatmasına sebep olmuştu. Ancak 2016-17 sezonunun başına kadar, tam olarak iyileşmişti.



