Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

TJ Warren, süresiz kadro dışı kaldı...

Indiana Pacers, forvet TJ Warren'ın sol ayağındaki stres kırığını onarmak için ameliyat olacağını ve süresiz olarak kadro dışı kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers, forvet TJ Warren'ın sol ayağındaki stres kırığını onarmak için ameliyat olacağını ve süresiz olarak kadro dışı kalacağını duyurdu.

27 yaşındaki oyuncu dün gece Indiana'nın Cleveland Cavaliers'a karşı aldığı 119-99'luk galibiyette forma giymedi. Pacers, Warren'ın iyileşmesi için herhangi bir zaman çerçevesi de sunmadı.

Önceki sezon bubble'daki patlama performansından sonra, Warren bu yıl oynadığı dört maçta 15.5 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları yakalıyordu. Orlando'daki altı maçta Warren, 31.0 sayı ortalaması yakalamıştı.

Warren, Phoenix Suns forması giydiği 2016'da sağ ayağından benzer bir sakatlık daha yaşamıştı ve bu durum, sezonunu Ocak ayı başlarında kapatmasına sebep olmuştu. Ancak 2016-17 sezonunun başına kadar, tam olarak iyileşmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal