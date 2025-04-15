Tire FK'nın Play-Off yürüyüşü

Profesyonel ligdeki ilk sezonunu geçiren Tire 2021 FK, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yaptığı müthiş çıkışla bitime 2 hafta kala adını Play-Off hattına yazdırdı.



Ligin ilk haftalarında düşme hattına demir atan Sarı-kırmızılı ekip ardından ikinci yarıda yaptığı takviyeler ve teknik heyet değişimiyle bambaşka bir kimlik ortaya koydu.



Teknik Direktör Ali Çalış yönetiminde 9 haftadır bileği bükülmeyen Tire ekibi, son 7 maçta ise 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Geçen hafta Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda Türk Metal 1963 Spor'u da 5-1 mağlup eden Tire FK, 42 puana ulaşarak 6'ncı sıraya tırmandı.



Normal sezonun son iki haftası öncesinde Play-Off potasına giren Tire, kalan maçlarını yarıştaki rakipleri Fatsa Belediyespor ve Uşak Spor'la oynayacak.