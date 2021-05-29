Tiquinho Soares'in yeni adresi Yunanistan!

Çin Süper Ligi takımlarından Tianjin Teda ile sözleşmesi biten Tiquinho Soares'in yeni takımı belli oldu.



30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos ile anlaşmaya vardığı belirtildi.



Golcü oyuncunun pazar günü Atina'ya giderek resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.



Olympiakos'un oyuncuyla 1,5 milyon euro maaştan 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 1 milyon euro imza parası vereceği ifade edildi.



