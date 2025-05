Tim Henman: 'Alcaraz 1 numara olacak!'

Eurosport'un deneyimli yorumcularından Tim Henman, Roland Garros 2025 öncesi dikkat çeken analizlerde bulundu.: Evet, ben de kuraya baktım. Kadınlar tekler bölümüne özellikle göz attım — tabii ki Britanyalı oyuncuları takip ediyorum. Jodie Burridge, Danielle Collins'le eşleşmiş, bu da oldukça zorlu bir eşleşme. Emma Raducanu'nun ikinci turda Iga Swiatek ile karşılaşmasını izlemeyi çok isterim — harika bir maç olabilir. Gerçekten çok iyi bir mücadele olurdu.Katie Boulter bir elemeyle eşleşmiş. Geçtiğimiz günlerde WTA 125 seviyesinde bir turnuvaya indi — ve kazandı. Bu, geçmişte zorlandığı bir zeminde oldu, bu yüzden o maçları kazanması onun adına iyi oldu.Harriet Dart da son 18 ayda çok gelişti. O da Mirra Andreeva'yla oynayacak, bu da onun için güzel bir fırsat.: Bence öyle. Haklısın — Roland-Garros'ta çok büyük başarılar elde etti ve oraya dönmek kesinlikle ona o güveni yeniden kazandırabilir. Ama bu toprak sezonunda pek baskın görünmediği için erken turlarda biraz daha kırılgan olabilir.Üst düzey bir oyuncu olarak hiçbir şeyi garanti göremezsin. Kadınlar ve erkeklerde çekişme çok fazla. Swiatek'in son zamanlardaki hayal kırıklıklarını geride bırakıp, toprakta en iyi olduğu oyun tarzına — her iki kanattan kontrollü agresyon — dönmesi gerekiyor. Basit hataları azaltmalı. Son zamanlarda kortta biraz stresli ve dalgın görünüyordu, bu yüzden tekrar oyun planına ve zihinsel sürecine odaklanmalı.: Bence Carlos Alcaraz finale ulaşır. Jannik Sinner ise biraz daha kırılgan. Üç aylık aradan sonra Roma'da finale çıkmasına hayran kaldım. Ama Grand Slam'e sadece bir turnuva oynayarak gelmek fiziksel açıdan riskli. Ne kadar antrenman yaparsan yap, maç temposu farklıdır.Yine de, ikisi de açık ara favori. Onların ardından Alexander Zverev ve Casper Ruud geliyor, ikisi de toprakta güçlü isimler. Jack Draper da bu yıl harika bir sezon geçiriyor ve toprakta da kendini ispatladı. Final Alcaraz-Sinner olursa, sporda pek çok kişi bundan keyif alacaktır. Ama önümüzde daha uzun bir yol var.: Evet — benim için pek iyi anılar değil! O gün inanılmaz oynadı. Servisleri çok iyiydi ve arka çizgiden agresif ve istikrarlı vuruşlar yaptı. Toprakta çok iyi bir maç çıkardı — o gün açıkçası çok iyiydi.Kariyerine bakınca, biz genelde başarıyı potansiyelini en iyi şekilde kullanmak olarak tanımlarız. Gulbis'in daha fazlasını başarabilecek yeteneği vardı. Ama ne kadar istikrarlı bir şekilde bu işe bağlı kaldığı konusunda şüpheliyim. Büyük oyunculara karşı bazı önemli galibiyetleri oldu, ama eksik olan şey muhtemelen zihinsel disiplin ve her gün yapılan sıkı çalışmaydı.: Onu izlemeyi gerçekten seviyorum — bir yandan ne yapacağını kestirememek heyecan katıyor, diğer yandan da oyun tarzına tamamen bağlı kalması etkileyici. Rakibi pek umursamıyor; sadece kendi oyununu oynuyor — güç, agresiflik, tam bağlılık.En iyi oyuncuları bile zor duruma soktu. Sanırım Swiatek'e karşı olan derecesi mükemmel — 6-0 gibi bir şey olabilir. Bu da onun vuruş gücü ve winner üretme becerisinden kaynaklanıyor. Formda olduğunda, herkesi yenebilir.: Her vaka kendine özgü. Açıkçası ikisinin de tüm detaylarını okumadım. Sinner'inkiyle daha yakından ilgilendim. Ama doping ya da ceza durumlarında sporda daha fazla şeffaflık ve tutarlılık gerekiyor.Bu vakalara karışan oyuncuların çoğunun kasıtlı hile yaptığına inanmıyorum. Ama çıkan sonuçlar çok değişken, bu yüzden neden böyle olduğunu anlamak zor. Maddi kaynaklar da fark yaratıyor — en iyi hukuki desteği karşılayabiliyorsan durum tamamen değişiyor.Bir tenis hayranı olarak bu konulardan çok oyunun kendisinden konuşmak isterim. Bu tarz haberler spora iyi yansımıyor. Umarım gelecekte daha azıyla karşılaşırız.: Evet, 41 numara civarındayken zaten yakınsın demektir. Asıl hedef ilk 32'ye girmek olmalı — Grand Slam'lerde seri başı olmak çok avantajlı. Borges'i birkaç kez izledim, oyununu ve atletizmini seviyorum.Joao Sousa gibi bir hemşehrisini referans almak harika bir motivasyon. Sousa 28 numaraya kadar çıktıysa, Borges daha da yükselebilir. Ama burada asıl mesele sağlıklı kalmak ve tam bir takvim oynamak — şans yaratmak için bunlar gerekli.: Hayır, bambaşka yöntemler yok açıkçası. En büyük gelişme kuvvet, kondisyon, sakatlık önleme ve iyileşme alanlarında oldu. Bilimsel altyapı çok gelişti. Ama temelde tenis aynı kaldı. Topa sert vurmalı, hızlı koşmalı ve hata yapmamalısın.Oyun tarzları farklı olabilir — ama temel prensipler bu. Genç oyuncular her vuruşta winner yapmak zorundaymış gibi hissedebiliyor. Ama istatistiklere bakarsan, rallilerin çoğu hatayla biter. Bu demek değil ki topu güvenli oyna — sert ama kontrollü oyna, dengeyi kur. Bunu başarabilirsen, harika bir oyuncu olursun.: Jamie Delgado'yla çalışıyor — kendisi benim okuldan arkadaşım. Jamie'yle sık sık konuşuruz. Grigor geçen yıl çok iyi oynadı. Bu yıl biraz daha istikrarsızdı, sanırım sezon başındaki sakatlıklar etkili oldu. 34 yaşında artık takvimini iyi yönetmek, taze kalmak ve sürecin keyfini çıkarmak önemli.Ben Grigor'un oyununu çok beğeniyorum — tekniği, çeşitliliği, slice backhand'i, fileye gelme isteği... İzlemesi çok keyifli.: Alcaraz'ın en büyük iki avantajı: hareketliliği — şimdiye kadar gördüğüm en iyi hareket eden oyunculardan biri — ve çeşitliliği. Çok farklı şekillerde oynayabiliyor.Ama bu noktada Sinner da güçlü — oyunu çok sade ve bu aslında bir avantaj. Karmaşıklaştırmıyor. Servisi etkili ve her iki kanattan da müthiş top vuruyor. Geçenlerde Roma'da antrenmanını izledim — o kadar sert vuruyor ki, ama çok rahat bir şekilde.Boyu uzun, kolları geniş ve zamanlaması çok iyi. Alcaraz'ın geliştirmesi gereken alan bence vuruş seçimi olabilir — çünkü çok fazla seçeneği var ve bu kafa karıştırıcı olabiliyor. Ama deneyim kazandıkça bunu da düzeltecektir. İkisi de inanılmaz yetenekli — harika bir rekabet izliyoruz.: Şu anda oyununu en çok beğendiğim isim Jack Draper. İngiliz bir oyuncu, onu 8-9-10 yaşlarından beri tanıyorum. Aynı okula gitmişiz. Bu sene yaptığı şeyler harika. Özellikle Avustralya'da oynadığı üç beş setlik maçı kazanması, rekabetçiliğini ve kazanma isteğini gösterdi. Sonrasında Indian Wells'te ilk Masters 1000'ini kazanması çok özeldi.Gelecekte erkeklerde dünya 1 numarası olacak kişi bence Carlos Alcaraz.Sinner-Alcaraz rekabetinde, Alcaraz'ın daha fazla Grand Slam kazanacağını düşünüyorum.Kadınlarda ise şu anda Sabalenka net 1 numara. Hem fiziksel hem zihinsel olarak çok iyi bir seviyede. Yenilmesi gereken oyuncu o.: Şu anda bence final yapma ihtimali Swiatek'ten çok Sabalenka'da. Bunu altı ay önce söyleseydin, kendime deli derdim — çünkü Iga toprakta o kadar baskındı ki. Ama şu anda kırılgan görünüyor. Roland Garros'taki performansı çok ilginç olacak. Şu an için? Swiatek'in değil, Sabalenka'nın kampında olmayı tercih ederdim.: Grand Slam'ler tenisimizin temel taşları. En büyük, en geleneksel turnuvalar. Benim gibi servis-vole oynamayı seven biri için Roland Garros her zaman büyük bir meydan okumaydı.Ama Fransa'da her zaman büyük destek gördüm. Fransız seyirciler estetik oyun tarzını ve çeşitliliği sever. Paris-Bercy'de kazandığımda da destek harikaydı. Roland Garros yarı finali oynamak kariyerimin en keyifli anlarından biriydi.: Bence gayet iyi karşılar. Her şey hızlı gelişti — bu yılki başarısını ve ne kadar hızlı yükseldiğini düşününce. Ama çevresinde sağlam bir ekip var — ailesi, antrenörleri, kardeşi.Yıllardır ülkesinde çok maç oynadı. Bu seviyede değil belki, ama sahneye yabancı değil. Kendi hazırlıklarına ve performansına odaklanmalı. Bu şekilde devam ederse Wimbledon'da ikinci haftayı görebilir. İkinci haftaya geçtiğinde her şey olabilir. Ama en önemlisi, sürecin tadını çıkarmalı. Bunca çalışmanın nedeni bu zaten. Kendi ülkemizde dünyanın en büyük turnuvası var ve Jack burada çok iyi işler yapabilir.2004 yılına gidiyoruz — yarı finale çıktığım zaman. Turnuva öncesi bir virüs geçirmiştim, kendimi hiç iyi hissetmiyordum. İlk turda Fransız oyuncu Cyril Saulnier'le oynadım — daha önce Roland Garros'ta hiç maç kazanmamıştı. İki set ve bir break gerideydim. Açıkçası "yarın çimde antrenman yaparım" diye düşünüyordum.Sonra onun elinde bir kramp gördüm ve "tamam, bir şansım olabilir" dedim. Üçüncü seti tie-break'te kazandım ve maçı beş sette çevirdim. Ertesi gün daha iyi hissetmeye başladım. On gün sonra yarı finaldeydim — diğer üç oyuncu Arjantinli toprak uzmanıydı! Bu, işlerin ne kadar çabuk değişebileceğini gösteriyor.: Asıl değişiklik yüzeyler ve tellerde oldu — raketlerde çok değil. Sert ve çim kortlar yavaşladı, toplar ağırlaştı, fileye gelmek zorlaştı. Eğer genç yaşta vole öğrenmezsen, ileri seviyede bunu yapmak çok zor. Sporda bir şeyi değiştirme şansım olsaydı, yüzey çeşitliliğini artırırdım — bazılarını daha hızlı yaparak file oyununa daha fazla fırsat yaratmak için.