Tilbe Şenyürek:'Dünya Kupası'na gideceğiz'

'FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NASIL İLGİ GÖRÜYORSA YUNANİSTAN-TÜRKİYE MAÇI DA ÖYLE BİR İLGİ GÖRÜYOR'

'BAŞKA BİR DÜNYADA GİBİYİM'

'TEK BAŞINIZA MAÇ KAZANAMAZSINIZ, MVP OLAMAZSINIZ'

'EUROBASKET GİBİ ORGANİZASYONLAR, BASKETBOLDAN ÖTE TECRÜBE İSTİYOR'

'DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİMİZE EMİNİM'

'BENİM PSİKOLOĞUM PELİN BİLGİÇ'

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Tilbe Şenyürek, FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ardından,dedi.Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup aşamasını ikinci sırada bitirerek 8 yıl sonra çeyrek finale çıkma başarısı gösteren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yıldızlaşan isimlerinden Tilbe Şenyürek, turnuvayı ve kendi performansını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup aşamasının ilk maçında Ay-yıldızlı takımın, Fransa yenilgisinin ardından önce İsviçre'yi sonrasında ise Yunanistan'ı yenerek 8 yıl sonra turnuvada çeyrek finale çıktığı süreci anlatan Tilbe, Fransa maçını Milli Takım olarak rakibi ellerinden kaçırdıkları, son anlarında biraz heyecana yenik düştükleri bir maç olarak niteledi.Turnuva ilk maçlarının Fransa açısından da kendileri açısından da zor olduğunu ve baz alınmaması gerektiğini belirten Tilbe,şeklinde konuştu.Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan şampiyonada, Türkiye'nin Yunanistan'ı 83-72 mağlup ederek çeyrek finale çıktığı grubun son maçında 10 bin 503 seyircisi sayısına ulaşılması ve 2000 yılından bu yana FIBA Kadınlar EuroBasket maçlarındaki en yüksek seyirci rakamına ulaşılmasını değerlendiren yıldız basketbolcu şunları söyledi:FIBA Kadınlar EuroBasket'te gruptaki Yunanistan maçında 19 sayı ve 5 ribaundla takımın yıldızı olarak MVP seçilen Tilbe Şenyürek, "2017'de 4'üncülük-5'incilik maçında çok fazla süre alamadığı maçta Yunanistan'a çok farklı kaybettiklerini hatırlatarak,ifadelerini kullandı.Tek başına maç kazanılıp, MVP olunamayacağına dikkat çeken Tilbe, sözlerini şöyle sürdürdü:Çeyrek finalde uzatmalarda kaybedilen İtalya maçında tecrübenin ve bu tür turnuvalarda üst seviyelerde oynamış olmanın fark yarattığına değinen yıldız basketbolcu,diye konuştu.Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 7'nci sırada tamamlayarak 2026 Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazanan Milli Takım'ın başarılı oyuncusu, Dünya Kupası'na gideceklerinden emin olduğunu dile getirdi. Milli basketbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:Milli Takım'da kendisini motive eden bazı faktörler bulunduğunu ifade eden Tilbe,şeklinde konuştu.