THY, evinde Gorgonzola'yı devirdi!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımını 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY, evinde Gorgonzola'yı devirdi!
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02 Şubat 2022 23:04
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı ile karşılaştı.

Mücadeleyi Türk Hava Yolları 3-1 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Nurper Özbar (Türkiye)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Dixon, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Polen Ünver, Ada Germen, Kingdon, İrem Çor)

Igor Gorgonzola Novara: Washington, Hancock, Bosetti, Chirchella, Montebeller, Dealdorop (Imperiali, Battistoni, Dodorico)


Setler: 25-21, 17-25, 25-23, 25-16

Süre: 109 dakika (28, 25, 29, 27)

 

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