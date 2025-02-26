THY Euroleague Dörtlü Final biletleri satışa çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak THY Euroleague Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri satışa sunuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY Euroleague Dörtlü Final biletleri satışa çıktı
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26 Şubat 2025 15:30
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak THY Euroleague Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri satışa sunuldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, "www.f4tickets.com" internet sitesi üzerinden satışa çıktı.

Genel satışa çıkarılan biletlerin fiyatları, maç başına 74,75 ile 187,25 avro, 4 karşılaşmayı kapsayacak şekilde ise 299 ile 749 avro arasında değişiyor.

THY THY Euroleague Dörtlü Finali'nde yarı final maçları 23 Mayıs, final ve üçüncülük müsabakaları ise 25 Mayıs'ta oynanacak.


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