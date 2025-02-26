THY Euroleague Dörtlü Final biletleri satışa çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak THY Euroleague Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri satışa sunuldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, "www.f4tickets.com" internet sitesi üzerinden satışa çıktı.
Genel satışa çıkarılan biletlerin fiyatları, maç başına 74,75 ile 187,25 avro, 4 karşılaşmayı kapsayacak şekilde ise 299 ile 749 avro arasında değişiyor.
THY THY Euroleague Dörtlü Finali'nde yarı final maçları 23 Mayıs, final ve üçüncülük müsabakaları ise 25 Mayıs'ta oynanacak.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, "www.f4tickets.com" internet sitesi üzerinden satışa çıktı.
Genel satışa çıkarılan biletlerin fiyatları, maç başına 74,75 ile 187,25 avro, 4 karşılaşmayı kapsayacak şekilde ise 299 ile 749 avro arasında değişiyor.
THY THY Euroleague Dörtlü Finali'nde yarı final maçları 23 Mayıs, final ve üçüncülük müsabakaları ise 25 Mayıs'ta oynanacak.
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