Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY EuroLeague'de Fransız temsilcisi Paris Basketbol liderliğini sürdürdü.



Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 13. hafta maçlarına salı ve çarşamba, 14. hafta karşılaşmalarına ise perşembe ve cuma günleri çıktı.



EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes haftayı birer galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe Beko, iki maçına da İspanya'da çıktı. Sarı-lacivertliler, oldukça etkisiz bir oyun ortaya koyduğu Baskonia maçını 88-76 mağlup oldu ve bu sezon deplasmandaki ilk yenilgisini yaşadı.



Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci maçında ise Real Madrid'e konuk oldu. Güçlü rakibini Nigel Hayes-Davis'in 33 sayı kaydettiği maçta 82-70 yenen sarı-lacivertli takım, 14. maçında 10. galibiyetini elde ederek haftayı 2. sırada tamamladı.



Anadolu Efes ise haftanın ilk maçında Almanya ekibi Bayern Münih'i İstanbul'da 101-90 yendi. Lacivert-beyazlılar, Litvanya deplasmanında ise Zalgiris'e 85-72 kaybetti. Anadolu Efes, 14. haftayı 7 galibiyetle 11. sırada bitirdi.



Paris Basketbol'da rüya devam ediyor



Tarihinde ilk kez EuroLeague'de yer alan ve mütevazi bir kadrosu olan Paris Basketbol'un yükselişi sürüyor.



Geçen yıl BKT Avrupa Kupası'nı kazanarak THY EuroLeague bileti alan Paris Basketbol, üst üste 10. galibiyetine imza attı.



Haftanın ilk maçında Maccabi Playtika'yı deplasmanda 93-81 yenen Fransız ekibi, 14. haftada ise zorlu Olympiakos deplasmanına gitti. Paris Basketbol, 15 bin taraftarı önünde 96-90 mağlup ettiği ligin favorileri arasında gösterilen Yunan ekibine sahasındaki ilk yenilgisini tattırdı.



Galibiyet sayısını 11'e yükselten Paris Basketbol, 12. haftada aldığı liderliği devam ettirdi.



Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u tek galibiyet aldı



Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, haftayı tek galibiyetle tamamladı.



Sahasında Barcelona'yı 90-89 yenen Yunan ekibi, deplasmanda ise Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 91-73 kaybetti.



Son 4 maçında 3. kez mağlup olan Panathinaikos AKTOR, toplamda ise 6. yenilgisini yaşadı.



Real Madrid'in düşüşü, Obradovicli Partizan'ın çıkışı sürüyor



Sezon başında şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen İspanya ekibi Real Madrid'in kötü gidişi sürüyor.



Ligin en pahalı kadrolarından birine sahip olan eflatun-beyazlılar, çift maç haftasında önce LDLC ASVEL'e, sonra da Fenerbahçe Beko'ya kaybetti.



Geçen sezon EuroLeague'de final oynayan ve 39 maçta sadece 7 yenilgi alan Real Madrid, bu sezon 14 maçta 8 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



EuroLeague'i en fazla kazanan başantrenör olan Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan ise çıkışına devam etti. Ligde üst üste 6 yenilgi aldıktan sonra toparlanan Partizan, çift maç haftasını kayıpsız atlattı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.



MVP'ler Nigel Hayes-Davis ve Maledon



Ligde çift maç haftasının "En Değerli Oyuncuları (MVP)" Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis ile LDLC ASVEL'den Theo Maledon oldu.



LDLC ASVEL'in Real Madrid' 80-78 yendiği maçta Fransız oyun kurucu Maledon, 23 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle 31 verimlilik puanı elde ederek 13. haftanın en etkili ismi olmayı başardı.



EuroLeague'de 14. haftada ise Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nigel Hayes-Davis, Real Madrid karşısında 33 sayı atıp, 4 ribaunt alarak 30 verimlilik puanı topladı ve haftanın MVP ödülünü elde etti.



Ligde çift maç haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:



13. hafta



Anadolu Efes-Bayern Münih: 101-90



LDLC ASVEL:-Real Madrid: 80-78



Maccabi Playtika-Paris Basketbol: 81-93



Panathinaikos AKTOR-Barcelona: 90-89



Partizan-Zalgiris: 84-78



Baskonia-Fenerbahçe Beko: 88-76



Monaco-Olympiakos: 80-89



EA7 Emporio Armani Milan-Kızılyıldız: 101-86



Virtus Segafredo Bologna-ALBA Berlin: 88-90



14. hafta



Zalgiris-Anadolu Efes: 85-72



Maccabi Playtika-Barcelona: 86-88



Partizan-Panathinaikos AKTOR: 91-73



Bayern Münih-Baskonia: 94-80



Real Madrid-Fenerbahçe Beko: 70-82



Monaco-ALBA Berlin: 100-80



Olympiakos-Paris Basketbol: 90-96



Virtus Segafredo Bologna-Kızılyıldız: 87-94



EA7 Emporio Armani Milan-LDLC Asvel: 92-84



THY EuroLeague'de 15. haftanın en önemli maçı olarak Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR, karşılaşması ön plana çıkıyor.



Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathianikos AKTOR'u 13 Aralık Cuma günü İstanbul'da konuk edecek.



Fenerbahçe Beko ise haftanın açılış maçında geçen sezon play-off'ta elediği Monaco'yla 12 Aralık Perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.



THY EuroLeague'de 15. hafta maçlarının programı TSİ şöyle:



12 Aralık Perşembe:



20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa) (Ülker Spor ve Etkinlik)



21.00 Alba Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan) (Uber Arena)



22.30 Baskonia (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya) (Buesa Arena)



22.45 Real Madrid (İspanya) -Zalgiris (Litvanya) (Wizink Center)



22.45 Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Playtika (İsrail) (Sap Garden)



13 Aralık Cuma:



20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) (Basketbol Gelişim Merkezi)



22.30 Barcelona (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) (Palau Blaugrana)



22.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan) (Belgrad Arena)



23.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa) (Astroballe)



