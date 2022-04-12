Thomas Tuchel: 'Real Madrid'in büyük avantajı var'

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, Real Madrid'in ligde 5 oyuncu değişikliği yapmasının bir avantaj olduğunu söyledi.



"DEĞİŞİKLİKLER AVANTAJ"



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-1'in rövanşında oynanacak karşılaşma öncesinde açıklama yapan Alman menajer, "İlk olarak fizik olarak daha iyisini yapmak istiyoruz. İlk maçta yeterince iyi değildik. İkinci olarak, Real Madrid'in fizik olarak büyük bir avantajı var çünkü onlar tüm yıl boyunca ligde 5 değişiklik yaptı. Biz dünyanın en zor ligini oynuyoruz ve sezonda çok fazla maçımız var. Bu şekilde yoğun oynamak her zaman kolay değildir" dedi.



Tuchel, "Takımı özel kılmak için iyi bir form durumuna, öz veriye ve sertliğe ihtiyacımız var. İlk maçta bunları yeterince iyi bir şekilde kullanamadık." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





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