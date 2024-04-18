Bayern Münih'in deneyimli oyuncularından Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal mücadelesinin ardından konuştu.



Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmalarını ve Real Madrid ile eşleşmelerini değerlendiren Alman futbolcu, "Real Madrid - Bayern Münih, dünya futbolundaki en büyük maçlardan biri, bu nedenle heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.



BU SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Bayern Münih'te 35 maçta süre bulan 34 yaşındaki Müller, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.



YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında Real Madrid'i 30 Nisan'da sahasında ağırlayacaki. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 8 Mayıs'ta İspanya'da oynanacak.





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