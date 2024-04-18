Thomas Müller: "Real Madrid için heyecanlıyım"

Bayern Münih'in deneyimli isimlerinden Thomas Müller, Real Madrid eşleşmesi için heyecanlı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Thomas Müller: 'Real Madrid için heyecanlıyım'
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18 Nisan 2024 16:05
Bayern Münih'in deneyimli oyuncularından Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal mücadelesinin ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmalarını ve Real Madrid ile eşleşmelerini değerlendiren Alman futbolcu, "Real Madrid - Bayern Münih, dünya futbolundaki en büyük maçlardan biri, bu nedenle heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih'te 35 maçta süre bulan 34 yaşındaki Müller, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında Real Madrid'i 30 Nisan'da sahasında ağırlayacaki. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 8 Mayıs'ta İspanya'da oynanacak.

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