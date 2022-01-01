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Thomas: "LaMelo Ball, NBA'in yüzü olacak!"

Charlotte Hornets guardı Isaiah Thomas, takım arkadaşı LaMelo Ball'un "NBA'in yüzü olacağını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets guardı Isaiah Thomas, takım arkadaşı LaMelo Ball'un "NBA'in yüzü olacağını" söyledi.

Hornets ile ikinci 10 günlük sözleşmesini henüz imzalayan Thomas, genç takım arkadaşı LaMelo'dan övgüyle bahsetti.

Eski All-Star, 20 yaşındaki oyuncunun gelecekte ligin yüzü olmak için gereken her şeye sahip olduğunu belirtti:

"Bu ligin yüzü olacak. Zaten bir All-Star. Ona iki ya da üç yıl verin, kolayca ilk beş ya da ilk 10 oyuncu arasına girecektir. Çok özel bir yetenek. Çok da genç. Müthiş bir enerjisi var. Oyuna olan hızı, sonradan öğretilebilecek bir şey değil. Üstelik bir de 2.01 boyunda. Kendisi komple paket diyebiliriz."

Bu sezon LaMelo, Hornets için maç başına 19.6 sayı, 6.9 ribaund ve 7.3 asist ortalamalarına sahip. Charlotte ise şu anda Doğu Konferansı'nda onuncu sırada, play-in turnuvası potasınad yer alıyor.


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