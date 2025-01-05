Thomas birkaç hafta, Johnson ise 3 maç yok

Brooklyn Nets'ten Cam Thomas'ın birkaç hafta, Cam Johnson'ın ise üç maç parkelerden uzak kalacağı duyuruldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Thomas birkaç hafta, Johnson ise 3 maç yok
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05 Ocak 2025 14:19
Brooklyn Nets'ten Cam Thomas'ın birkaç hafta, Cam Johnson'ın ise üç maç parkelerden uzak kalacağı duyuruldu.

Nets, Thomas'ın geçtiğimiz Perşembe günü Milwaukee Bucks'a karşı alınan 113-110'luk galibiyette sol hamstringinde yeni bir gerilme yaşadığını ve önümüzdeki iki haftayı kaçıracağını açıkladı.

Thomas'ın, Nets'in 17 Ocak'ta Los Angeles Lakers'a karşı sona erecek olan Batı Yakası deplasman yolculuğundan dönmesinin ardından yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Johnson'ın ise aynı karşılaşmada sağ ayak bileğinde burkulma yaşamasının ardından Brooklyn'in önümüzdeki üç maçını kaçırmasının beklendiği söylendi.

Johnson ve Thomas ikilisi, sırasıyla kalça ve hamstring sorunları nedeniyle bir süre kaybettikten sonra yakın zamanda Orlando Magic'e karşı oynanan karşılaşmada kadroya geri dönmüşlerdi. Thomas 13 maç kenarda kalırken, Johnson ise yalnızca tek maç kaçırmıştı.

Brooklyn'in sezonda en skorer ismi olan Thomas, bu sezon kariyer rekoru 24,7 sayının yanı sıra, 3,4 asist ve 3,6 ribaund ortalamaları yakalıyor. Johnson da 19,5 sayı ortalamayla aynı şekilde bu sezon kariyer rekoruna ulaşmış durumda.

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