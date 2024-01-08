Thierry Henry depresyonla mücadele ediyor

Arsenal tarihine damga vuran ve futbol dünyasının efsane isimleri arasında yer alan Thierry Henry flaş bir açıklamada bulundu.



Arsenal efsanesi Thierry Henry, futbol kariyeri boyunca depresyonla mücadele ederken 'çok uzun süre yalan söylediğini' açıkladı.



Thierry Henry, oyunculuk kariyeri boyunca depresyonla mücadele ettiğini ancak bu durumdan kurtulmak için yeteri donanıma sahip olmadığını söyledi.



"UZUN ZAMANDIR YALAN SÖYLÜYORDUM"



Depresyon sorunlarının Covid-19 döneminde zirve yaptığını söyleyen Thierry Henry, "Çok uzun zamandır yalan söylüyordum çünkü toplum söyleyeceklerimi duymaya hazır değildi. Her şey bir anda geldi, özellikle de Covid-19 döneminde. Bunu daha önce de biliyordum ama kendime yalan söylüyordum." dedi ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:



"Bu duyguların fazla ileri gitmediğinden emin olmak için kendimi kapattım. Ama artık oyuncu olmadığınızda o kapatma durumu daha zor oluyor. Sorunlarımızla yüzleşmek yerine kaçmayı tercih ediyoruz, her zaman yaptığımız şey bu. Meşgul olmaya çalışıyoruz, sorundan kaçınmaya ya da düşünmemeye çalışıyoruz. Covid-19 dönemi geldiğinde Montreal'de mahsur kaldım ve çocuklarımı 1 yıl göremedim. Sonrasında ise futbolculuk döneminde yaşadığım şeyler gözümün önüne tekrardan gelmeye başladı. Benim için ağlıyorlardı. Bunu ilk kez o zaman hissettim ve küçük ben ilk kez sevgiyle beslendim. Çantalarımı bıraktım, orada kaldım ve Montreal'de antrenörlüğü bıraktım. Onlar Thierry'yi seviyorlar, Thierry Henry'yi değil. İlk defa insan olduğumu hissettim. Beni insan olarak gördüler ve bu hoş bir duyguydu."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU