TFF Rezerv Lig kurulacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklandı.



Yapılan duyuruda Süper Lig fikstürüyle aynı günde oynanacak ve tüm Süper Lig takımlarının katılımıyla gerçekleşecek Rezerv Lig kurulmasına karar verildiği belirtildi.



Yapılan açıklama şu şekilde:



2022-2023 Futbol Sezonunda Rezerv Lig'in kurulmasına karar verilmiştir.



Buna göre Rezerv Lig müsabakaları; Süper Lig'de bulunan 19 kulübümüzün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir.



Rezerv Lig müsabakalarında, Kulüplerin A Takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.



Sezon içerisinde, kulübün Profesyonel A Takımı ile Rezerv Takımı arasında, futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır.



Rezerv Lig'e ilişkin diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ