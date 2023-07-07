TFF, eski milli kaleci Turgay Şeren'i andı

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli kaleci Turgay Şeren'in vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TFF, eski milli kaleci Turgay Şeren'i andı
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07 Temmuz 2023 14:35
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli kaleci "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Turgay Şeren'i vefatının 7. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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