TFF, eski milli kaleci Turgay Şeren'i andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli kaleci "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Turgay Şeren'i vefatının 7. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Turgay Şeren'i vefatının 7. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.