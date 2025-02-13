TFF'den derbinin hakemi için açıklama!

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray - Fenerbahçe maçını Türk bir hakemin yöneteceğini açıkladı.
"DERBİNİN HAKEMİ TÜRK OLACAK"
Ekol TV'den Setenay Cankat'a konuşan Aküzüm, "Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem gündemde. Sizin bir gündem maddeniz var mı?" sorusuna yanıt verdi.
Bu sezon hiçbir maçta yabancı hakem olmayacağını söyleyen Aküzüm, "Yok. Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak." ifadelerini kullandı.
Ligin 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
"DERBİNİN HAKEMİ TÜRK OLACAK"
Ekol TV'den Setenay Cankat'a konuşan Aküzüm, "Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem gündemde. Sizin bir gündem maddeniz var mı?" sorusuna yanıt verdi.
Bu sezon hiçbir maçta yabancı hakem olmayacağını söyleyen Aküzüm, "Yok. Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak." ifadelerini kullandı.
Ligin 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
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