TFF'den derbinin hakemi için açıklama!

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray - Fenerbahçe maçını Türk bir hakemin yöneteceğini açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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TFF'den derbinin hakemi için açıklama!
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13 Şubat 2025 14:36
Son güncelleme 13 Şubat 2025 14:39
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray - Fenerbahçe maçını Türk bir hakemin yöneteceğini açıkladı.

"DERBİNİN HAKEMİ TÜRK OLACAK"

Ekol TV'den Setenay Cankat'a konuşan Aküzüm, "Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem gündemde. Sizin bir gündem maddeniz var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Bu sezon hiçbir maçta yabancı hakem olmayacağını söyleyen Aküzüm, "Yok. Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak." ifadelerini kullandı.

Ligin 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.


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