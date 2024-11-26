TFF'den Beşiktaş'a Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi destek!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ile birlikte Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek.

, Fotoğraf; AA
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TFF'den Beşiktaş'a Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi destek!
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26 Kasım 2024 17:56
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 5. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel - Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Macaristan'da oynanacak olan mücadele öncesi TFF'den destek geldi.

A Spor'da yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, siyah- beyazlı temsilcimize destek olmak için mücadeleyi Macaristan'da izleyecek.

BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı 28 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak. Macaristan'da tarafsız sahada oynanacak olan maç seyircisiz oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. 

 
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