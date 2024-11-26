TFF'den Beşiktaş'a Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi destek!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 5. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel - Aviv ile karşı karşıya gelecek.
Macaristan'da oynanacak olan mücadele öncesi TFF'den destek geldi.
A Spor'da yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, siyah- beyazlı temsilcimize destek olmak için mücadeleyi Macaristan'da izleyecek.
BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı 28 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak. Macaristan'da tarafsız sahada oynanacak olan maç seyircisiz oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.
Macaristan'da oynanacak olan mücadele öncesi TFF'den destek geldi.
A Spor'da yer alan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, siyah- beyazlı temsilcimize destek olmak için mücadeleyi Macaristan'da izleyecek.
BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı 28 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak. Macaristan'da tarafsız sahada oynanacak olan maç seyircisiz oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.