TFF Başkan adaylığı için son gün!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda heyecanla beklenen genel kurulda artık geri sayıma geçildi. 18 Temmuz'da gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul için hazırlıklar devam ederken, yasal süreçte de artık son günlere girildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TFF Başkan adaylığı için son gün!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2024 09:27
Türkiye Futbol Federasyonu'nun statüsünün 38. maddesine göre, başkan adaylarının başvuruları için son güne gelindi. Statüde, aday olmak isteyenler, en geç 7 gün önce (bugün, 11 Temmuz Perşembe) TFF Genel Sekreterliği'ne yazılı olarak başvurmak zorunda...

Aday olmak için çıkanlar, 25 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı, seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde, toplamda iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmalı, temerrüt halinde, kesinleşmiş vergi ve sosyal sigorta prim borcu bulunmamalı, kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da statüde belirtilen suçlarla mahkum olmamış olmalı, yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymiş kişilerin cezaları ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olmamalı...

Adaylar ayrıca, ya beş ayrı kulüpten ya da oy kullanma hakkı bulunan (Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Profesyonel Futbolcular Derneği; Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği v.b. gibi) kurum ve kişilerin beşinden ıslak imzalı teklifi getirmekle yükümlü bulunuyor.

BÜYÜKEKŞİ'NİN KARARI BEKLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu mevcut başkanı Mehmet Büyükekşi de yeniden aday olma kararı aldı. Büyükekşi'nin adaylık için yasal süreci bugün tamamlaması bekleniyor.

SERVET YARDIMCI AÇIKLADI

Servet Yardımcı, adaylığı için başvurusunun kabul edildiğini resmen açıklamıştı. Yardımcı, "Resmi adaylık başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. Türk futboluna hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery