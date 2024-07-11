TFF Başkan adaylığı için son gün!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun statüsünün 38. maddesine göre, başkan adaylarının başvuruları için son güne gelindi. Statüde, aday olmak isteyenler, en geç 7 gün önce (bugün, 11 Temmuz Perşembe) TFF Genel Sekreterliği'ne yazılı olarak başvurmak zorunda...



Aday olmak için çıkanlar, 25 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı, seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde, toplamda iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmalı, temerrüt halinde, kesinleşmiş vergi ve sosyal sigorta prim borcu bulunmamalı, kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da statüde belirtilen suçlarla mahkum olmamış olmalı, yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymiş kişilerin cezaları ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olmamalı...



Adaylar ayrıca, ya beş ayrı kulüpten ya da oy kullanma hakkı bulunan (Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Profesyonel Futbolcular Derneği; Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği v.b. gibi) kurum ve kişilerin beşinden ıslak imzalı teklifi getirmekle yükümlü bulunuyor.



BÜYÜKEKŞİ'NİN KARARI BEKLENİYOR



Türkiye Futbol Federasyonu mevcut başkanı Mehmet Büyükekşi de yeniden aday olma kararı aldı. Büyükekşi'nin adaylık için yasal süreci bugün tamamlaması bekleniyor.



SERVET YARDIMCI AÇIKLADI



Servet Yardımcı, adaylığı için başvurusunun kabul edildiğini resmen açıklamıştı. Yardımcı, "Resmi adaylık başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. Türk futboluna hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.









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