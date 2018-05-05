TFF 2. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Hatayspor şampiyon olarak Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi. 1'inci Lig'de yer alacak 3'üncü takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak.TFF 2'nci Lig'de play-off eşleşmeleri şu şekilde:10 Mayıs PerşembeBeyaz Grup19.00 Sakaryaspor - Bandırmaspor (Yeni Sakarya Stadyumu)19.00 Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor (GAP Stadyumu)Kırmızı Grup16.00 Keçiörengücü - Menemen Belediyespor (Aktepe Stadyumu)16.00 Sivas Belediyespor - Afjet Afyonspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)14 Mayıs PazartesiBeyaz Grup16.00 Bandırmaspor- Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül Stadı)16.00 Gümüşhanespor- Şanlıurfaspor (Gümüşhane Yeni Şehir Stadı)Kırmızı Grup19.00 Menemen Belediyespor - Keçiörengücü (Menemen İlçe Stadı)19.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer Stadı)Öte yandan TFF 2'nci Lig'e veda eden takımlar da belli oldu. Bucaspor, Kocaeli Birlikspor, Mersin İdmanyurdu, Nazilli Belediyespor, Karşıyaka ve Silivrispor, önümüzdeki sezon TFF 3'üncü Lig'de yer alacaklar.