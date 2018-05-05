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TFF 2. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselecek son takım, play-off eşleşmelerinin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA
TFF 2. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
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05 Mayıs 2018 20:27
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Hatayspor şampiyon olarak Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi. 1'inci Lig'de yer alacak 3'üncü takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak.

TFF 2'nci Lig'de play-off eşleşmeleri şu şekilde:

- Çeyrek Final 1'inci Maçlar -

10 Mayıs Perşembe

Beyaz Grup 

19.00 Sakaryaspor - Bandırmaspor (Yeni Sakarya Stadyumu)
19.00 Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor (GAP Stadyumu)

Kırmızı Grup 

16.00 Keçiörengücü - Menemen Belediyespor (Aktepe Stadyumu)
16.00 Sivas Belediyespor - Afjet Afyonspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

- Çeyrek Final 2'nci Maçlar -

14 Mayıs Pazartesi

Beyaz Grup 

16.00 Bandırmaspor- Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül Stadı)
16.00 Gümüşhanespor- Şanlıurfaspor (Gümüşhane Yeni Şehir Stadı)

Kırmızı Grup

19.00 Menemen Belediyespor - Keçiörengücü (Menemen İlçe Stadı)
19.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer Stadı)

Öte yandan TFF 2'nci Lig'e veda eden takımlar da belli oldu. Bucaspor, Kocaeli Birlikspor, Mersin İdmanyurdu, Nazilli Belediyespor, Karşıyaka ve Silivrispor, önümüzdeki sezon TFF 3'üncü Lig'de yer alacaklar.

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