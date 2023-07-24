TFF 2.Lig ve 3.Lig'de fikstür belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.
Fikstür çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, federasyon olarak adil, eşit ve şeffaf yönetim anlayışıyla marka değerini artırma gayretinde olduklarını söyledi.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden kulüplerin yapısal ve ekonomik anlamda daha güçlü hale gelmesini hedeflediklerini belirten Büyükekşi, "Biliyoruz ki liglerimizdeki futbolun kalitesinin ve heyecanın artması liglerimizin tanınırlığını artıracak. TFF olarak 2. ve 3. Lig kulüplerimizle ilgili çeşitli düzenlemeleri ve projeleri hayata geçirdik. Süper Lig ve 1. Lig'de uygulanan Şeffaflık Tescil Teknolojisi'ni TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de uygulamaya soktuk. Böylece, futbolun bir bütün olarak denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağladık." diye konuştu.
Konuşmaların ardından fikstür çekimi gerçekleştirildi. Buna göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ilk hafta programları şu şekilde:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
Altınordu-Nazilli Belediyespor
Kırşehir FK-Esenler Erokspor
Bucaspor 1928-Bitexen Vanspor FK
Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK
Adıyaman FK-Diyarbekirspor
Serik Belediyespor-Afjet Afyonspor
Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor
Bursaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu
Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankaraspor
Kırmızı Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Denizlispor
Uşakspor-Düzcespor
Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor
Isparta 32-Somaspor
Karaman FK-Menemen FK
Belediye Derincespor-Sarıyer
Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor
İskenderunspor-68 Aksaray Belediyespor
Arnavutköy Belediyespor-Iğdır FK
TFF 3. Lig
1. Grup
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Edirnespor
Artvin Hopaspor-Küçükçekmece Sinopspor
Aliağa Futbol-Kepez Belediyespor
Ayvalıkgücü Belediyespor-İnegöl Kafkas Gençlikspor
Tarsus İdman Yurdu-Talasgücü Belediyespor
Malatya Arguvanspor-52 Orduspor FK
Mardin 1969 Spor-Karabük İdmanyurdu
2. Grup
Amasya FK-Elazığspor
Hacettepe 1945-1954 Kelkit Belediyespor
Eynesil Belediyespor-Karşıyaka
Pazarspor-Silifke Belediyespor
Sapanca Gençlikspor-Anadolu Üniversitesi
Turgutluspor-Ergene Velimeşespor
Bulvarspor-Efeler 09 Spor
3. Grup
Erbaaspor-Silivrispor
Kuşadasıspor-Akhisarspor
Darıca Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor
Viven Bornova FK-Bayburt Özel İdarespor
Sivas Belediyespor-Osmaniyespor FK
Fatsa Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor
Büyükçekmece Tepecikspor-1922 Konyaspor
4. Grup
Çatalcaspor-Bergama Belediyespor
Bursa Yıldırımspor-Balıkesirspor
Orduspor 1967-Sultanbeyli Belediyespor
Alanya Kestelspor-Güneş Holding Çankaya FK
Nevşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor
Muş 1984 Muşspor-Sebat Gençlikspor
23 Elazığ FK-Adana 1954 FK
Fikstür çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, federasyon olarak adil, eşit ve şeffaf yönetim anlayışıyla marka değerini artırma gayretinde olduklarını söyledi.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden kulüplerin yapısal ve ekonomik anlamda daha güçlü hale gelmesini hedeflediklerini belirten Büyükekşi, "Biliyoruz ki liglerimizdeki futbolun kalitesinin ve heyecanın artması liglerimizin tanınırlığını artıracak. TFF olarak 2. ve 3. Lig kulüplerimizle ilgili çeşitli düzenlemeleri ve projeleri hayata geçirdik. Süper Lig ve 1. Lig'de uygulanan Şeffaflık Tescil Teknolojisi'ni TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de uygulamaya soktuk. Böylece, futbolun bir bütün olarak denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağladık." diye konuştu.
Konuşmaların ardından fikstür çekimi gerçekleştirildi. Buna göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ilk hafta programları şu şekilde:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
Altınordu-Nazilli Belediyespor
Kırşehir FK-Esenler Erokspor
Bucaspor 1928-Bitexen Vanspor FK
Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK
Adıyaman FK-Diyarbekirspor
Serik Belediyespor-Afjet Afyonspor
Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor
Bursaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu
Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankaraspor
Kırmızı Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Denizlispor
Uşakspor-Düzcespor
Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor
Isparta 32-Somaspor
Karaman FK-Menemen FK
Belediye Derincespor-Sarıyer
Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor
İskenderunspor-68 Aksaray Belediyespor
Arnavutköy Belediyespor-Iğdır FK
TFF 3. Lig
1. Grup
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Edirnespor
Artvin Hopaspor-Küçükçekmece Sinopspor
Aliağa Futbol-Kepez Belediyespor
Ayvalıkgücü Belediyespor-İnegöl Kafkas Gençlikspor
Tarsus İdman Yurdu-Talasgücü Belediyespor
Malatya Arguvanspor-52 Orduspor FK
Mardin 1969 Spor-Karabük İdmanyurdu
2. Grup
Amasya FK-Elazığspor
Hacettepe 1945-1954 Kelkit Belediyespor
Eynesil Belediyespor-Karşıyaka
Pazarspor-Silifke Belediyespor
Sapanca Gençlikspor-Anadolu Üniversitesi
Turgutluspor-Ergene Velimeşespor
Bulvarspor-Efeler 09 Spor
3. Grup
Erbaaspor-Silivrispor
Kuşadasıspor-Akhisarspor
Darıca Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor
Viven Bornova FK-Bayburt Özel İdarespor
Sivas Belediyespor-Osmaniyespor FK
Fatsa Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor
Büyükçekmece Tepecikspor-1922 Konyaspor
4. Grup
Çatalcaspor-Bergama Belediyespor
Bursa Yıldırımspor-Balıkesirspor
Orduspor 1967-Sultanbeyli Belediyespor
Alanya Kestelspor-Güneş Holding Çankaya FK
Nevşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor
Muş 1984 Muşspor-Sebat Gençlikspor
23 Elazığ FK-Adana 1954 FK