TFF 2.Lig ve 3.Lig'de fikstür belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.



Fikstür çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, federasyon olarak adil, eşit ve şeffaf yönetim anlayışıyla marka değerini artırma gayretinde olduklarını söyledi.



TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden kulüplerin yapısal ve ekonomik anlamda daha güçlü hale gelmesini hedeflediklerini belirten Büyükekşi, "Biliyoruz ki liglerimizdeki futbolun kalitesinin ve heyecanın artması liglerimizin tanınırlığını artıracak. TFF olarak 2. ve 3. Lig kulüplerimizle ilgili çeşitli düzenlemeleri ve projeleri hayata geçirdik. Süper Lig ve 1. Lig'de uygulanan Şeffaflık Tescil Teknolojisi'ni TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de uygulamaya soktuk. Böylece, futbolun bir bütün olarak denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağladık." diye konuştu.



Konuşmaların ardından fikstür çekimi gerçekleştirildi. Buna göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ilk hafta programları şu şekilde:



TFF 2. Lig



Beyaz Grup



Altınordu-Nazilli Belediyespor



Kırşehir FK-Esenler Erokspor



Bucaspor 1928-Bitexen Vanspor FK



Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK



Adıyaman FK-Diyarbekirspor



Serik Belediyespor-Afjet Afyonspor



Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor



Bursaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu



Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankaraspor



Kırmızı Grup



Amed Sportif Faaliyetler-Denizlispor



Uşakspor-Düzcespor



Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor



Isparta 32-Somaspor



Karaman FK-Menemen FK



Belediye Derincespor-Sarıyer



Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor



İskenderunspor-68 Aksaray Belediyespor



Arnavutköy Belediyespor-Iğdır FK



TFF 3. Lig



1. Grup



Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Edirnespor



Artvin Hopaspor-Küçükçekmece Sinopspor



Aliağa Futbol-Kepez Belediyespor



Ayvalıkgücü Belediyespor-İnegöl Kafkas Gençlikspor



Tarsus İdman Yurdu-Talasgücü Belediyespor



Malatya Arguvanspor-52 Orduspor FK



Mardin 1969 Spor-Karabük İdmanyurdu



2. Grup



Amasya FK-Elazığspor



Hacettepe 1945-1954 Kelkit Belediyespor



Eynesil Belediyespor-Karşıyaka



Pazarspor-Silifke Belediyespor



Sapanca Gençlikspor-Anadolu Üniversitesi



Turgutluspor-Ergene Velimeşespor



Bulvarspor-Efeler 09 Spor



3. Grup



Erbaaspor-Silivrispor



Kuşadasıspor-Akhisarspor



Darıca Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor



Viven Bornova FK-Bayburt Özel İdarespor



Sivas Belediyespor-Osmaniyespor FK



Fatsa Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor



Büyükçekmece Tepecikspor-1922 Konyaspor



4. Grup



Çatalcaspor-Bergama Belediyespor



Bursa Yıldırımspor-Balıkesirspor



Orduspor 1967-Sultanbeyli Belediyespor



Alanya Kestelspor-Güneş Holding Çankaya FK



Nevşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor



Muş 1984 Muşspor-Sebat Gençlikspor



23 Elazığ FK-Adana 1954 FK



