TFF 2. Lig maçında kavga çıktı!

TFF 2. Lig'deki Serik Belediyespor-Zonguldak Kömürspor maçında kavga çıktı. Yaşanan kavgada Serik Belediyespor Kulübü Müdürü Erhan Kaş yaralandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig maçında kavga çıktı!
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21 Nisan 2024 23:41
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Serik Belediyespor-Zonguldak Kömürspor maçında futbolcular arasında kavga çıktı.

Serik İsmail Ogan Stadı'nda oynanan maçı 1-0 kazanan Serik Belediyesporlu futbolcular, ligde kalmanın sevincini saha içinde kutladı.

Bu sırada ligden düşme hattına giren Zonguldak Kömürsporlu futbolcular ile Serik Belediyespor oyuncuları arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serik Belediyespor Kulübü Müdürü Erhan Kaş, aldığı darbe sonucu yüzünden yaralandı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Kaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri kısa sürede araya girerken, Zonguldak Kömürspor'lu oyuncular soyunma odasına götürüldü.

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