TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde Şanlıurfaspor ile Tarsus İdman Yurdu karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Şanlıurfaspor, 11-0'lık tarihi bir skorla kazandı.



Şanlıurfaspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri; 2 ve 36. Mert Çapar, 8. dakikada penaltıdan ve 14. dakikada Kemal Rüzgar, 10 ve 29. dakikada Adem Eren Kabak, 40. dakikada Behlül Aydın, 49,55 ve 74. dakikalarda Bünyamin Balat ile 51. dakikada Yakup Alkan attı.



Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor ligde 41 puana yükseldi. Tarsus İdman Yurdu, 20 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Bayburt deplasmanına gidecek. Tarsus İdman Yurdu, sahasında Somaspor'u ağırlayacak.





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