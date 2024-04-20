TFF 2. Lig'de ilk şampiyon belli olabilir

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 3 haftaya 6 puanlık avantajla giren Amed Sportif Faaliyetler, yarınki 36. hafta mücadelelerinin ardından 1. Lig'e çıkmayı garantileyebilir.



Beyaz ve Kırmızı Grup'ta on dokuzar takımın yer aldığı TFF 2. Lig'de 2'si doğrudan, 1'i play-off'tan olmak üzere 3 ekip, 1. Lig'e yükselecek. Gruplarında son 4 sırayı alacak ekipler de lige veda edecek.



Beyaz Grup



Esenler Erokspor'un 74 puanla lider durumda bulunduğu Beyaz Grup'ta, 72 puanlı AcnTURK Sigorta Vanspor FK ile 69 puanlı Bucaspor 1928 lideri takibini sürdürüyor.



Lider Esenler Erokspor, yarın deplasmanda Bucaspor 1928'e konuk olacak. ACNTURK Sigorta Vanspor FK ise Beyoğlu Çarşıspor deplasmanında puan arayacak.



1461 Trabzon FK, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve Ankaraspor da play-off barajında mücadelesini sürdürüyor.



2009-2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, Adıyaman FK ve Kırşehir Futbol'un düşmesinin kesinleştiği grupta 32 puanı bulunan Zonguldak Kömürspor, düşme hattının hemen üzerindeki Serik Belediyespor'un 5 puan gerisinde yer alıyor.



Kırmızı Grup



Kırmızı Grup'ta son 3 haftaya 6 puanlık avantajla giren 77 puanlı Amed Sportif Faaliyetler, yarın konuk edeceği Alagöz Holding Iğdır FK'yi yenmesi ve takipçisi GMG Kastamonuspor'un puan kaybı halinde bitime 2 hafta kala 1. Lig'e çıkmayı garantileyecek.



Amed Sportif Faaliyetler sezon sonunda GMG Kastaomunspor'la ligi aynı puanda bitirmesi galinde genel averaja bakılacak. Son 3 hafta öncesinde 77 puanlı Amed Sportif Faaliyetler'in "48", 71 puana sahip GMG Kastamonuspor'un ise "31" averajı bulunuyor.



Alagöz Holding Iğdır FK ve Anagold 24Erzincanspor'un play-off'u garantilediği grupta Menemen FK ve İskenderunspor da play-off barajında yer alıyor.



Uşakspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği grupta son 3 haftada 29 puanlı Denizlispor, 33 puana sahip Düzce Can Düzcespor otuz dörder puanlı Sarıyer ile Belediye Derincespor ve otuz beşer puanlı Etimesgut Belediyespor ile Kuzey Marmara Arnavutköt Belediyespor da düşme hattından uzaklaşmak için mücadelesini sürdürüyor.



Bu ekiplerden Denizlispor da bu hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.





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