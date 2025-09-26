25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
0-1
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
0-1
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
1-0
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
1-1
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
1-4
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
2-1
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
0-1
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
2-0
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
4-1
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-1
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
1-3

TFF 1. Lig'de haftanın görünümü

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor, İstanbulspor'u 5-0 mağlup ederek haftayı lider kapattı.

TFF 1. Lig'de haftanın görünümü
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta bugün oynanan üç maçla sona erdi.
 
Esenler Erokspor, evinde İstanbulspor'u 5-0 gibi farklı bir sonuçla yenerek liderliğini sürdürdü.
 
Ligin 7. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
 
Boluspor-Eminevim Ümraniyespor: 0-1
 
Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor: 4-2
 
Arca Çorum FK-Serikspor: 1-1
 
Bandırmaspor-Manisa FK: 1-4
 
Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1
 
Esenler Erokspor-İstanbulspor: 5-0
 
Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK: 2-0
 
Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor: 5-0
 
Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer: 2-0
 
Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor: 4-1
 
PUAN DURUMU
 
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 7 5 1 1 22 7 15 16
2.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 7 4 2 1 15 8 7 14
3.SİPAY BODRUM FK 7 4 2 1 15 8 7 14
4.ARCA ÇORUM FK 7 4 2 1 11 6 5 14
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER 7 4 1 2 19 10 9 13
6.ERZURUMSPOR FK 7 3 4 0 14 7 7 13
7.BOLUSPOR 7 3 2 2 13 9 4 11
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 7 3 2 2 11 9 2 11
9.SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. 7 3 2 2 7 11 -4 11
10.İSTANBULSPOR A.Ş. 7 2 4 1 9 8 1 10
11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 7 2 3 2 9 8 1 9
12.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 7 2 3 2 5 6 -1 9
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR 7 2 2 3 10 9 1 8
14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 7 2 2 3 12 12 0 8
15.BANDIRMASPOR 7 2 2 3 9 10 -1 8
16.SAKARYASPOR A.Ş. 7 2 2 3 10 16 -6 8
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 7 2 1 4 4 10 -6 7
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 7 0 3 4 9 17 -8 3
19.SMS GRUP SARIYER 7 0 1 6 3 12 -9 1
20.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 7 0 1 6 4 28 -24 -17
 
Not: Adana Demirspor'un 18 puanı silinmiştir.
 
8. HAFTA PROGRAMI
 
Ligde 8. haftanın programı şöyle:
 
27 Eylül Cumartesi:
 
16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)
 
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
 
28 Eylül Pazar:
 
16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)
 
16.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
 
19.00 Serikspor-Erzurumspor FK (Pendik)
 
19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor (Mersin)
 
29 Eylül Pazartesi:
 
14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor (Aktepe)
 
17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Van Atatürk)
 
20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Sakarya Atatürk)
 
20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Adana)
