TFB Başkanı Bahri Tanrıkulu, ETU Yönetim Kurulu Üyeliği'ne getirildi

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Avrupa Taekwondo Birliği'nin (ETU) yönetim kurulu üyeliği görevine getirildi.



Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen Avrupa Taekwondo Birliği'nin (ETU) Genel Kurulu, ETU Başkanı Sakis Pragalos'un başkanlığında gerçekleşti. Avrupa kıtasındaki taekwondo camiasının önde gelen temsilcilerinin yer aldığı organizasyonda alınan kararlarla birlikte yeni dönem için yönetim kadrosu da belli oldu.



Avrupa Taekwondo Birliği Yönetim Kurulu göreviyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Bahri Tanrıkulu, şu açıklamalarda bulundu:



"Avrupa Taekwondo Birliği Yönetim Kurulu görevinden dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Bu görev, yalnızca şahsım için değil, aynı zamanda Türk taekwondosunun uluslararası alandaki gücünün ve saygınlığının da bir göstergesidir. Bugüne dek ülkemize sporcu, antrenör ve yönetici kimliklerimle hizmet ettim; şimdi ise Avrupa düzeyinde yürütülecek projelerde daha fazla sorumluluk üstlenerek Türk taekwondosunun vizyonunu yurt dışında da temsil etme fırsatına sahip olacağım."



Başkan Tanrıkulu, özellikle genç sporcuların gelişimini destekleyen yeni projeler geliştirilmesi, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve Avrupa'daki federasyonlar arasında daha güçlü bir dayanışma ortamı oluşturulması için aktif bir rol üstleneceğini vurguladı.



Tanrıkulu ayrıca, "Türkiye olarak dünya taekwondosunda söz sahibi ülkelerden biriyiz. Sporcularımızın madalya kürsüsündeki başarıları kadar, yönetsel alandaki etkinliğimizin de artması gerekiyordu. Bu yeni görev, bu anlamda büyük bir fırsat sunuyor. Ülkemizin spordaki marka değerini daha da yukarı taşımak için var gücümle çalışacağım" dedi.



Avrupa Taekwondo Birliği'nin (ETU) genel kurulunda ayrıca; federasyonun önceki dönem başkanı Prof. Dr. Metin Şahin de yeniden asbaşkan olarak seçildi.



