Terrier'den transfer için karar!

Fenerbahçe'nin kanat transferinde adaylarından biri olarak gösterilen Martin Terrier, geleceği için Avrupa'dan yapılacak teklifleri bekleyecek.
TRANSFER İÇİN DÜŞÜNCESİ
Terrier, ilk etapta Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor. Fransız yıldız, Avrupa'dan gelecek tekliflerin ardından transfer için kararını verecek.
RENNES İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Rennes ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Rennes'te geçen sezon 35 maçta süre bulan Terrier, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.
TRANSFER İÇİN DÜŞÜNCESİ
Terrier, ilk etapta Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor. Fransız yıldız, Avrupa'dan gelecek tekliflerin ardından transfer için kararını verecek.
RENNES İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Rennes ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Rennes'te geçen sezon 35 maçta süre bulan Terrier, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.
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