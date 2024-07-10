Terrier'den transfer için karar!

Rennes forması giyen ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Martin Terrier, ilk etapta Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor. Fransız futbolcu, Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirdikten sonra transfer için kararını verecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Terrier'den transfer için karar!
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10 Temmuz 2024 00:48
Fenerbahçe'nin kanat transferinde adaylarından biri olarak gösterilen Martin Terrier, geleceği için Avrupa'dan yapılacak teklifleri bekleyecek.

TRANSFER İÇİN DÜŞÜNCESİ

Terrier, ilk etapta Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor. Fransız yıldız, Avrupa'dan gelecek tekliflerin ardından transfer için kararını verecek.

RENNES İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Rennes ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Rennes'te geçen sezon 35 maçta süre bulan Terrier, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

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