Terminal Kadıköy, Fenerbahçe Beko'nun forma sponsoru oldu

Terminal Kadıköy, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın forma sırt numara altı sponsoru oldu.



Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ve Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp katıldı.



Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, kulübün asbaşkanı Hamdi Akın'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Akfen Holding'in basketbol altyapı ve Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.



Terminal Kadıköy'in Akfen Holding yatırımı olduğunu vurgulayan Kızılhan, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2024-2025 sezonunda forma sırt numara altında Terminal Kadıköy ismi yer alacak. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve asbaşkanımız Hamdi Akın'a, Pelin Akın Özalp'a Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne katkıları ve Fenerbahçe Koleji basketbol takımımıza verdikleri destek sebebiyle teşekkür ediyoruz. Söğütlüçeşme'de hayata geçirilecek Terminal Kadıköy'ün hem şehrimize hem de semtimize vereceği katma değer çok kıymetli. Bu iş birliğin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Komsuoğlu: "Şampiyonluk hedefiyle geleceğimizi planlıyoruz"



Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sarı-lacivertli kulübün Türk basketbolunun lokomotifi olarak yola devam ettiğinin altını çizdi.



Erkek basketbol, kadın basketbol ve tekerlekli sandalye basketbol şubelerinin Avrupa'da şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Komsuoğlu, "Tüm branşlarda gerek Türkiye gerekse de Avrupa'da şampiyonluk hedefiyle ilerliyoruz. Müzesinde erkek, kadın ve tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa şampiyonluğu olan tek kulüp Fenerbahçe. Biz de Fenerbahçe Beko olarak şampiyonluk hedefiyle geleceğimizi planlıyoruz. Onuralp Bitim, Türk basketbolunun en değerli oyuncularından birisi ve geçen hafta ailemize dahil ettik. Oyuncumuz sezon sonuna kadar Bayern Münih'te forma giyecek ve yeni sezonda aramıza hazır halde gelecek." açıklamasını yaptı.



Fenerbahçe Beko'nun ekonomik şartlarının iyi olması için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Komsuoğlu, şöyle konuştu:



"En büyük teşekkürü taraftarlarımız hak ediyor. Bu akşam bir maçımız var ve biletler tükendi. Sadece Türkiye'deki maçlarda değil, Avrupa'daki bütün salonlarda bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Terminal Kadıköy'e de bugün teşekkür ediyoruz belki ama müzemizin açılışında da onlar vardı. Türkiye ve Avrupa'nın tek basketbol müzesine büyük emek verdiler. Gerek Pelin Hanım'a gerekse asbaşkanımız Hamdi Akın'a teşekkür ediyoruz. Hamdi Akın, yönetimde değilken altyapımıza başlattığı desteği sürdürüyor. Bu sadece yerli oyuncuların gelişimine katkı sağlıyor. Bu anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Fenerbahçe Beko'ya bu akşamki Bayern Münih maçında ve bir sonraki Zalgiris maçında başarılar diliyorum."



Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp, anlaşma dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Terminal Kadıköy olarak Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın sponsoru olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Terminal Kadıköy, Söğütlüçeşme'de yaptığımız Avrupa'nın en büyük yeme, içme ve eğlence alanı. Kadıköy'e yeni bir nefes sağlamayı hedefliyoruz. Bu sponsorluk anlaşması kültür ve sporu bir araya getirecek. Sponsorluk anlaşmamız hayırlı olsun. Fenerbahçe Kulübüne teşekkür ediyoruz."



Hediye ve forma takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle toplantı tamamlandı.



