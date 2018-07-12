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Terim'den Botheim talebi; "Bir an önce bitirelim"

Fatih Terim yönetime, "Erik Botheim'ın transferini bir an önce bitirelim" diyerek 18'lik golcüyü ne kadar çok istediğini gösterdi.

Kaynak: Takvim
Terim'den Botheim talebi; 'Bir an önce bitirelim'
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12 Temmuz 2018 06:18
Galatasaray'da golcü transferi için sıcak saatler yaşanıyor... Fatih Terim'in yardımcıları, Ümit Davala ve Necati Ateş'in izlediği Norveçli golcü Erik Botheim için Terim acele ediyor.

Tecrübeli hocanın Sarı-Kırmızılı yönetime, "Botheim'ın transferini bir an önce bitirelim. Elimizden kaçırmayalım. Talipleri çok" dediği öğrenildi

ASLAN ACELE ETMEK ZORUNDA

Rosenborg ile olan sözleşmesi 2020'de sona erecek olan Erik Botheim'ı başta İtalyan kulüpleri olmak üzere İngiliz kulüpleri de yakından takip ediyor. Bu yüzden Aslan tranferde acele etmek zorunda.

6 KARŞILAŞMADA 4 GOL ATTI

Botheim devam eden Norveç Ligi'nde Rosenborg formasıyla bu sezon 6 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Norveç Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 34 karşılaşmada forma giyen genç yıldız, takımına 8 gol kazandırdı..



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