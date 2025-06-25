Teniste 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri, Gaziantep'te başladı.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona 8 ülkeden 30 sporcu katıldı.Gaziantep Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde oynanan müsabakalar öncesi açılış töreni düzenlendi.Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, törende yaptığı konuşmada, elemelere ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.Tenisi ülkenin her yerine yaymayı hedeflediklerini belirten Müderrisligil, şunları kaydetti:Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise etkinliğe katılan sporculara başarılar diledi.Etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çeber,diye konuştu.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gençleri spora yönlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.Etkinliğin, sporun yanı sıra kültürel birlikteliği de sağladığını belirten Şahin,ifadelerini kullandı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise kente gelen sporculara başarılar dileyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.Turnuva, 3 gün boyunca devam edecek. Elemeleri birinci sırada tamamlayan takımlar, 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde yapılacak final etabına katılmaya hak kazacak.