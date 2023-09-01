Tekvandoda milli sporculardan 2 madalya birden

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinin ilk gününde milli sporcular iki madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonun ilk günü tamamlandı.



Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel altın, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanları hanelerine yazdırdı.



Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve erkekler 58 kiloda Görkem Polat, ilk turda organizasyona veda etti.



Organizasyonun ikinci gününde üç sıklette milli sporcular, tatamiye çıkacak.



