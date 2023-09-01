Tekvandoda milli sporculardan 2 madalya birden

Paris'te düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinde milli sporcular 2 madalya kazandı.

Abone Ol
Tekvandoda milli sporculardan 2 madalya birden
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2023 22:08
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinin ilk gününde milli sporcular iki madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonun ilk günü tamamlandı.

Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel altın, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanları hanelerine yazdırdı.

Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve erkekler 58 kiloda Görkem Polat, ilk turda organizasyona veda etti.

Organizasyonun ikinci gününde üç sıklette milli sporcular, tatamiye çıkacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery