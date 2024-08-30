Tekvandoda Mahmut Bozteke, finale yükseldi

Para tekvando erkekler K44 63 kiloda Mahmut Bozteke, finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekvandoda Mahmut Bozteke, finale yükseldi
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30 Ağustos 2024 20:06
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda finale yükseldi.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, yarı finalde Brezilya'dan Nathan Torquato'yla karşılaştı.

Rakibi karşısında 6-2 geriye düşmesine rağmen son bölümde attığı tekmelerle maçı 10-6 kazanan Mahmut, adını finale yazdırdı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli sporcunun, Paris 2024'teki final müsabakası TSİ 22.46'da başlayacak.

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