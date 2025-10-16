16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Tekirdağ'da "özel bireyler" gelişimlerini basketbolla artırıyor

Tekirdağ'da "özel bireyler" fiziksel ve sosyal gelişimlerini basketbolla artırıyor.

calendar 16 Ekim 2025 13:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tekirdağ'da 'özel bireyler' gelişimlerini basketbolla artırıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Tekirdağ Basketbol Kulübü ve TekirDown Melekleri Spor Kulübü, özel bireylerin gelişimini desteklemek ve farkındalık oluşturmak için birlikte basketbol antrenmanları yapıyor.

Ahmet Aygün Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi'nde yaklaşık 3 aydır top sürme, şut atma gibi basit temel becerilerle eğitimlerini sürdüren özel bireyler, öz güvenlerini artırırken sosyal hayata daha fazla katılmaya başladı.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, AA muhabirine, özel gereksinimli çocukların basketbol eğitimiyle yeni hayaller kurduğunu söyledi.

Koç, eğitimlerle öz güvenleri artan çocukların sosyal hayata daha fazla adapte olduğunu anlattı.

Tekirdağ Basket Kulübü Muammer Bayru ise güzel bir farkındalık oluşturduklarını belirtti.

Öğrencilerin hep birlikte keyifli bir antrenman süreci geçirdiğini aktaran Bayru, "Veliler bu eş güdümlü çalışmadan çok memnun oldu. Haftada 2 gün antrenman yapıyoruz. Çocuklar çok çabuk kaynaştı. Gelişimsel olarak çok ileriye gittiklerini gördük." dedi.

Bayru, birlikte çalışmaya başlamalarının ardından tüm öğrencilerinin gelişiminde olumlu yansımalar gördüklerini dile getirdi.

- "Kendi mutlu olduğu için biz de onun adına mutlu oluyoruz"

Velilerden Aysun Barkın Yazan, oğlundaki olumlu gelişimi görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Oğlunun basketbol eğitiminde arkadaşlarıyla mutlu ve eğlenceli anlar yaşadığına tanıklık ettiğini vurgulayan Yazan, "Grup halinde olması onu daha fazla heyecanlandırıyor. Çok daha aktif oluyor. Burada öğrendiklerini gelip heyecanla anlatıyor. Onu disiplin anlamında ileri taşıdığını düşünüyorum. Akşamdan hazırlanıyor. Çok keyfi yerinde. Kendi mutlu olduğu için biz de onun adına mutlu oluyoruz. Özellikle grup içerisinde olmalarından dolayı daha çok geliştiklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Oğuzhan Ayas da basketbol oynamaktan keyif aldığını anlattı.

Ömer İbrahim Erdemir de basketbolda mutlu olduğunu, çok şey öğrendiğini ve kendini geliştirdiğini kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.