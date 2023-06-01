Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası maçları başladı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası müsabakaları Yalova'da başladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası maçları başladı
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01 Haziran 2023 19:44
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası müsabakaları Yalova'da başladı

90. Yıl Spor Salonu'nun ev sahipliğini yaptığı organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra bu branşta milli takımlar bazında dünyanın en iyi takımları arasında gösterilen ABD, Avustralya ve Japonya yer alıyor.

Turnuvanın ilk gününde Türkiye ile Avustralya karşı karşıya geldi. Milli takım, rakibini 66-59'luk skorla mağlup ederek organizasyona iyi başlangıç yaptı.

Günün ikinci maçında ABD, Japonya'yı 56-44 mağlup etti.

Turnuva, yarın Japonya-Avustralya ve ABD-Türkiye maçlarıyla devam edecek.

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