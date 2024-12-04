Tek rakibi kendisi: Okan Buruk

Galatasaray'da 2022- 23 sezonundan beri teknik direktörlük koltuğunda oturan Okan Buruk; üst üste 2 lig şampiyonluğu ve 1 TFF Süper Kupa kazandı.
Buruk; bu süre zarfında ezeli rakiplerinde sürekli teknik direktör değişikliği yaşanmasına rağmen hedeflerinden hiç kopmadı, rekorlar da kırarak zirveye çıktı.
2022-23 sezonundan beri Fenerbahçe; 3 farklı hocayla çalışırken, Beşiktaş ve Trabzonspor geçici hocalar da dahil sürekli bir değişim içine girdi.
88 PUANLA ŞAMPİYONLUĞA ADINI YAZDIRDI
Okan Buruk, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la yarıştı, aynı dönem Beşiktaş'ta Valerien Ismael başladı, Şenol Güneş geldi. Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Orhan Ak ve Nenad Bjelica görev aldı.
2022-23'te Okan Buruk 88 puanla zirveyi aldı. 2023-24'te 51 yaşındaki çalıştırıcı bu kez Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yarıştı,
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe gibi 4 farklı isim sahaya çıktı.
102 PUANLA REKOR KIRARAK ZİRVEYE ÇIKTI
Trabzonspor ise Bjelica ve Abdullah Avcı ile bitirdi. Kısa süre İhsan Derelioğlu da görev aldı. Okan Buruk ise rekor kırıp 102 puanla şampiyon oldu.
2024- 25'te Okan Buruk değişmezken Fenerbahçe Jose Mourinho ile anlaştı. Beşiktaş ise Van Bronckhorst'la başlarken yollar geçen hafta ayrıldı, Serdar Topraktepe başa geçti.
Trabzonspor'da da Abdullah Avcı ile başlayan sezonda İhsan Derelioğlu geçiş sürecinde yer aldı, Şenol Güneş takımına başına geçti.
DERBİLERDE BAŞARI
Okan Buruk'un derbi başarısı dikkat çekti. Fenerbahçe'yi 2022-23'te iki maçta 3-0 yendi. 2023-24'te Kadıköy'de maç 0-0 biterken, Süper Kupa'yı hükmen kazandı, evinde 1-0 kaybetti. Bu sezon Kadıköy'de ilk derbide de 3-1 kazandı. Buruk; Beşiktaş'ı 5 kez yenip, 2 kez yenildi. Trabzonspor maçlarında da 3 galibiyet 1 beraberlik geldi.
2.37 ORTALAMA
2022-23'ten beri Galatasaray'da çalışan Okan Buruk, 2.37'lik puan ortalamasıyla en başarılı çalıştırıcı oldu. 51 yaşındaki hoca; aynı zamanda ligde en istikrarlı teknik direktör oldu.
NAMAĞLUP LİDER
Okan Buruk; 2024-2025 sezonunda Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup ilerliyor. Ligde bu hafta Eyüpspor'la iç sahada 2-2 berabere kalınsa da takım 13 maçta 11 galibiyet 2 beraberlikle 35 puan topladı, liderlik koltuğunda yer aldı.
Buruk; bu süre zarfında ezeli rakiplerinde sürekli teknik direktör değişikliği yaşanmasına rağmen hedeflerinden hiç kopmadı, rekorlar da kırarak zirveye çıktı.
2022-23 sezonundan beri Fenerbahçe; 3 farklı hocayla çalışırken, Beşiktaş ve Trabzonspor geçici hocalar da dahil sürekli bir değişim içine girdi.
88 PUANLA ŞAMPİYONLUĞA ADINI YAZDIRDI
Okan Buruk, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la yarıştı, aynı dönem Beşiktaş'ta Valerien Ismael başladı, Şenol Güneş geldi. Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Orhan Ak ve Nenad Bjelica görev aldı.
2022-23'te Okan Buruk 88 puanla zirveyi aldı. 2023-24'te 51 yaşındaki çalıştırıcı bu kez Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yarıştı,
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe gibi 4 farklı isim sahaya çıktı.
102 PUANLA REKOR KIRARAK ZİRVEYE ÇIKTI
Trabzonspor ise Bjelica ve Abdullah Avcı ile bitirdi. Kısa süre İhsan Derelioğlu da görev aldı. Okan Buruk ise rekor kırıp 102 puanla şampiyon oldu.
2024- 25'te Okan Buruk değişmezken Fenerbahçe Jose Mourinho ile anlaştı. Beşiktaş ise Van Bronckhorst'la başlarken yollar geçen hafta ayrıldı, Serdar Topraktepe başa geçti.
Trabzonspor'da da Abdullah Avcı ile başlayan sezonda İhsan Derelioğlu geçiş sürecinde yer aldı, Şenol Güneş takımına başına geçti.
DERBİLERDE BAŞARI
Okan Buruk'un derbi başarısı dikkat çekti. Fenerbahçe'yi 2022-23'te iki maçta 3-0 yendi. 2023-24'te Kadıköy'de maç 0-0 biterken, Süper Kupa'yı hükmen kazandı, evinde 1-0 kaybetti. Bu sezon Kadıköy'de ilk derbide de 3-1 kazandı. Buruk; Beşiktaş'ı 5 kez yenip, 2 kez yenildi. Trabzonspor maçlarında da 3 galibiyet 1 beraberlik geldi.
2.37 ORTALAMA
2022-23'ten beri Galatasaray'da çalışan Okan Buruk, 2.37'lik puan ortalamasıyla en başarılı çalıştırıcı oldu. 51 yaşındaki hoca; aynı zamanda ligde en istikrarlı teknik direktör oldu.
NAMAĞLUP LİDER
Okan Buruk; 2024-2025 sezonunda Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup ilerliyor. Ligde bu hafta Eyüpspor'la iç sahada 2-2 berabere kalınsa da takım 13 maçta 11 galibiyet 2 beraberlikle 35 puan topladı, liderlik koltuğunda yer aldı.