23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Tedesco topu aldı, skoru bıraktı

Fenerbahçe'de Mourinho'nun ardından göreve gelen Domenico Tedesco, istatistiksel olarak daha üstün bir futbol oynatsa da skor anlamında aradığını bulamadı. İtalyan çalıştırıcının topa sahip olma felsefesi sahaya yansısa da, galibiyet sayısı beklentilerin gerisinde kaldı.

calendar 23 Eylül 2025 10:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tedesco topu aldı, skoru bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezona Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, daha sonra Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı.
 
Tecrübeli çalıştırıcıyla da ligde sadece Kocaeli ve Göztepe maçlarına çıktı. Bu iki karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu gönderdikten sonra yerine ise Domenico Tedesco'yu getirdi.
 
TEDESCO MOURINHO'YU GERİDE BIRAKTI
 
İtalyan teknik adam, 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı, bu maçlarda istatistiksel olarak Jose Mourinho'yu geride bıraktı.
 
Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Kocaeli maçında %57, Göztepe karşısında ise %60 topla oynadı. Bu iki karşılaşmada da pas sayısı 400'ü bulamadı. Ancak Tedesco'nun Fenerbahçe'si, Trabzon maçında %73, Alanya karşısında %62 ve Kasımpaşa deplasmanında %66 topa sahip oldu.
 
Bu maçlarda sırasıyla, 603, 558 ve 552 isabetli pas yaptı. Oyun felsefesini 'topa daha fazla sahip olmak' üzerine kuran ve bunda da başarılı olan Domenico Tedesco, henüz bu durumu skorlara yansıtamadı.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.