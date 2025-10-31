31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Tedesco'nun savunmadaki güvenceleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İsmail Yüksek, Edson Alvarez ve Milan Skriniar'ı savunmanın üç güvencesi olarak belirledi.

calendar 31 Ekim 2025 08:29
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun savunmada en çok güvendiği isimlerin Milan Skriniar, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek olduğu ortaya çıktı.

Sakatlığını atlattıktan sonra form grafiğini hızla yükselten Alvarez, takıma tam anlamıyla adapte olurken; son haftalarda gösterdiği üstün performansla Fred'in yerine ilk 11'de forma giymeye başlayan İsmail Yüksek de dikkatleri üzerine çekti.

Slovak stoper ise yeni sezonda da istikrarlı görüntüsünü sürdürerek defans hattının değişilmez ismi olmayı başardı.

Tedesco'nun tempolu ve agresif futbol anlayışında savunma hattının merkezinde yer alan bu üç ismin, takımın dengesini korumada kritik rol oynadığı belirtiliyor.

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de oynadığı son dört karşılaşmada sadece bir gol yemesi de, bu savunma üçlüsünün uyumunun ve güvenilirliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
