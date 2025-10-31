Tedesco'nun savunmadaki güvenceleri!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun savunmada en çok güvendiği isimlerin Milan Skriniar, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek olduğu ortaya çıktı.
Sakatlığını atlattıktan sonra form grafiğini hızla yükselten Alvarez, takıma tam anlamıyla adapte olurken; son haftalarda gösterdiği üstün performansla Fred'in yerine ilk 11'de forma giymeye başlayan İsmail Yüksek de dikkatleri üzerine çekti.
Slovak stoper ise yeni sezonda da istikrarlı görüntüsünü sürdürerek defans hattının değişilmez ismi olmayı başardı.
Tedesco'nun tempolu ve agresif futbol anlayışında savunma hattının merkezinde yer alan bu üç ismin, takımın dengesini korumada kritik rol oynadığı belirtiliyor.
Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de oynadığı son dört karşılaşmada sadece bir gol yemesi de, bu savunma üçlüsünün uyumunun ve güvenilirliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
