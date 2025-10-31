31 Ekim
Tedesco'nun derbideki güvencesi: Talisca!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi maçında Anderson Talisca'ya çok güveniyor.

calendar 31 Ekim 2025 09:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tedesco'nun derbideki güvencesi: Talisca!
Fenerbahçe'nin pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisindeki en büyük kozlarından biri Anderson Talisca olacak.

2016-18 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı oyuncu, yıllar sonra Dolmabahçe'de sahaya çıkacak ve Fenerbahçe'nin galibiyetine katkı sağlamaya çalışacak.

Sezon başından bu yana zaman zaman eleştirilse de sambacı, birçok alanda sarı-lacivertlilerin en iyisi. 5 golle, Nesyri'nin ardından en fazla ağları sarsan ikinci isim olan Talisca, 5.25 (xG) gol beklentisi yakalarken, 119 dakikada bir gol attı.

TEDESCO'NUN GÜVENCESİ

Bu alanda zirvede olan Talisca, maç başına da 3.4'le takımın en fazla şut atan ve 1.4'le en fazla isabetli şut atan ismi. Talisca ayrıca duran toplarda da Fenerbahçe'nin en güvendiği isim. Sambacı, penaltı ve frikikten üç gol buldu. İstatistiksel olarak takımın en iyilerinden olan Talisca, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da derbide en güvendiği isimlerin başında geliyor. 

SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
