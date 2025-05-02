Tebriz Traktör, İran Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti

İran temsilcisi Tebriz Traktör, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek kulüp tarihinin ilk Pers Gulf Pro Lig zaferini yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Tebriz Traktör, İran Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti
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02 Mayıs 2025 21:50
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 22:11

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Tebriz Traktör, İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Gulf Pro Lig) bitime 2 hafta şampiyonluğunu garantiledi.

Tebriz ekibi, ligin 28. haftasında Kazvin temcilsici Shams Azar'a konuk oldu. 

Hırvat teknik adam Dragan Skocic'in çalıştırdığı Traktör, sahadan 4-0 galip ayrılarak puanını 64 puana yükseltti. 

Traktör, en yakın takipçisi Sepehan'ın sahasında Gol Gohar'a 2-1 kaybetmesiyle bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

TARİHİNDE BİR İLK!

Tebriz Traktör, tarihinde ilk kez Pers Gulf Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan Galatasaray'da sosyal medya hesaplarından Tebriz Traktör'ü tebrik etti.



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