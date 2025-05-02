Tebriz Traktör, İran Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Tebriz Traktör, İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Gulf Pro Lig) bitime 2 hafta şampiyonluğunu garantiledi.



Tebriz ekibi, ligin 28. haftasında Kazvin temcilsici Shams Azar'a konuk oldu.



Hırvat teknik adam Dragan Skocic'in çalıştırdığı Traktör, sahadan 4-0 galip ayrılarak puanını 64 puana yükseltti.



Traktör, en yakın takipçisi Sepehan'ın sahasında Gol Gohar'a 2-1 kaybetmesiyle bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.



TARİHİNDE BİR İLK!



Tebriz Traktör, tarihinde ilk kez Pers Gulf Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı.





🏆 Tebriz Traktör, İran Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



🥇 İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı konumundaki Traktör, tarihinde ilk kez bu mutluluğu yaşıyor. pic.twitter.com/xfjZVeK8IJ



— Sporx (@sporx) May 2, 2025

Öte yandan Galatasaray'da sosyal medya hesaplarından Tebriz Traktör'ü tebrik etti.