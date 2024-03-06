Emekli NBA oyuncusu Jeff Teague, LA Clippers guardı James Harden'ın tüm zamanların en iyi üçüncü şutör guardı olduğunu söyledi.



'The OGs' podcast'inde konuşan Teague, NBA'de tüm zamanların en iyi şutör guardları listesini paylaşarak, Harden'ı listede üçüncü sıraya yerleştirme nedenini açıkladı:



"Bence James Harden tüm zamanların en iyi üçüncü şutör guardı. Onu izleyen, ona karşı oynayan ve rekabet eden biri olarak şunu söyleyebilirim ki, kendisine karşı özel plan yapmamız gerekiyordu.



Dwyane Wade için de ayrı plan yapmak zorundaydınız fakat James Harden, Houston'ı 35-8-8 yaparak tek başına Batı Konferansı Finallerine taşıyordu. Savunulması imkansızdı.



DWade kusura bakmasın ama LeBron James Miami'ye gitmeden önce siz bize karşı (Atlanta Hawks) oynuyordunuz."



Rockets'ta forma giydiği dönemde 10 kez All-Star seçilen ve bir de normal sezon MVP'si ödülü kazanmış olan Harden, takımdaki en iyi sezonunda maç başına 36,1 sayı, 7,5 asist ve 6,6 ribaund ortalamaları yakalayarak ligin en iyi oyuncularından biri haline gelmiş, fakat hiçbir zaman büyük bir playoff başarısı elde edememişti.





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