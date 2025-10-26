Tchouameni: 'Yamal, sahada konuşsun!'

İspanya La Liga'da oynanan El Clasico'yu Real Madrid evinde 2-1 kazandı.



Karşılaşma sonrasında Real Madrid'in Fransız yıldızı Aurelien Tchouameni, açıklamalarda bulundu. İşte Tchouameni'nin açıklamaları şu şekilde:



"SAHADA KONUŞSUN!"



"Bu farklı bir maç. Galibiyetten ötürü mutluyuz. Yapmamız gerekeni yaptık, maç planımızı mükemmel uyguladık.



Atletico karşısında istediğimiz oyunu oynaamadık ve bugün yapabileceklerimizi göstermek için başka bir fırsatımız vardı ve böyle devam etmeliyiz. Bu galibiyet sadece üç puan değerinde. Kazanmamız gereken başka maçlar var ve gelişmeliyiz.



(Lamine Yamal) Bu tür gerginlikleri seviyorum, maçın sonunda oyuncular arasında biraz gerginlik gördük. Küçük bir çocukken Barcelona karşısında bu tür gerginlikleri görürdüm ve bence hiç sakıncası yok. Bu gerginlik bize yardımcı oldu.



Lamine Yamal saha dışında konuşmak istiyorsa problem yok! Ancak, futbol sahada oynanır. Biz kazandık!"



