27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Tchouameni: "Yamal, sahada konuşsun!"

Real Madrid'in yıldız orta sahası Aurelien Tchouameni, maç sonu konuştu.

calendar 26 Ekim 2025 21:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Tchouameni: 'Yamal, sahada konuşsun!'
İspanya La Liga'da oynanan El Clasico'yu Real Madrid evinde 2-1 kazandı.

Karşılaşma sonrasında Real Madrid'in Fransız yıldızı Aurelien Tchouameni, açıklamalarda bulundu. İşte Tchouameni'nin açıklamaları şu şekilde:

"SAHADA KONUŞSUN!"

"Bu farklı bir maç. Galibiyetten ötürü mutluyuz. Yapmamız gerekeni yaptık, maç planımızı mükemmel uyguladık.

Atletico karşısında istediğimiz oyunu oynaamadık ve bugün yapabileceklerimizi göstermek için başka bir fırsatımız vardı ve böyle devam etmeliyiz. Bu galibiyet sadece üç puan değerinde. Kazanmamız gereken başka maçlar var ve gelişmeliyiz.

(Lamine Yamal) Bu tür gerginlikleri seviyorum, maçın sonunda oyuncular arasında biraz gerginlik gördük. Küçük bir çocukken Barcelona karşısında bu tür gerginlikleri görürdüm ve bence hiç sakıncası yok. Bu gerginlik bize yardımcı oldu.

Lamine Yamal saha dışında konuşmak istiyorsa problem yok! Ancak, futbol sahada oynanır. Biz kazandık!"

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
