Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) 2022 faaliyet programında yer alan "TBESF Okçuluk Türkiye Şampiyonası" sona erdi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre İstanbul Mete Gazoz Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona 17 kulüpten 56 sporcu katıldı.



12 farklı kategoride Türkiye'nin en iyilerinin belirlendiği organizasyonun sonuçları şöyle:



Çift Kadınlar W1:



1. Fatma Danabaş ve Nil Mısır - 1195 - Okçular Vakfı



Klasik Yay Karışık Takım:



1. Sadık Savaş ve Yağmur Şengül - 1193 - İstanbul BBSK



2. Cemil Yılmazlı ve Merve Nur Eroğlu - 1133 - Okçular Vakfı



3. Metin Yiğitbaş ve Özlem Hacer Kalay - 925 - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler



Klasik Yay Çiftler Erkek Takım:



1. Sadık Savaş ve Yavuz Papağan - 1224 - İstanbul BBSK



2. Cemil Yılmazlı ve Abdullah Yorulmaz - 1087 - Okçular Vakfı



3. Metin Yiğitbaş ve Mehmet Aslantorlak - 944- TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler



W2 Makaralı Yay Kadınlar:



1. Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz - 1365 - Okçular Vakfı



2. Yasemin Keskin ve Bircan Çiçek - 1221 - Bağcılar Engelliler GSK Derneği



3 . Semray Taş Özler ve Serpil Kanat - 1082- Muğla B.B. Gençlik ve Spor Kulübü



W2 Makaralı Yay Karışık Takım:



1. Aykut Gülenay ve Öznur Cüre - 1300- Okçular Vakfı



2. Ahmet Avşar ve Yasemin Keskin - 1254 - Bağcılar Engelliler GSK Derneği



W2 Makaralı Yay Çiftler Erkek Takım:



1. Bülent Korkmaz v Erdoğan Aygan - 1370 - İstanbul BBSK



2. Serhat Karpuzcu ve Mehmet Laçin - 1319 - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler



3. Kenan Babaoğlu ve Cemal Güvenç - 1297 - Ankara Ferdi



Klasik Yay Kadınlar:



1. Yağmur Şengül - İstanbul BBSK



2. Merve Nur Eroğlu - Okçular Vakfı



3. Zehra Özbey Torun - Gaziantep Ferdi



W1 Erkekler:



1. Yiğit Caner Aydın - Okçular Vakfı



2. Bahattin Hekimoğlu - Okçular Vakfı



3. Nihat Türkmenoğlu- Okçular Vakfı



W1 Kadınlar:



1. Fatma Danabaş - Okçular Vakfı



2. Nil Mısır - Okçular Vakfı



3. Zeynep Sena Saran - Gazi Okçuluk Spor Kulübü



Klasik Yay Erkekler:



1. Sadık Savaş - İstanbul BBSK



2. Yavuz Papağan - İstanbul BBSK



3. Ensar Yılmaz - Sakarya Cimlastik Spor Kulübü



W2 Makaralı Yay Kadınlar:



1. Öznur Cüre - Okçular Vakfı



2. Sevgi Yorulmaz - Okçular Vakfı



3. Semray Taş Özer - Muğla B.B. Gençlik ve Spor Kulübü



W2 Makaralı Yay Erkekler:



1. Erdoğan Aygan - İstanbul BBSK



2. Taner Eren - Muğla B.B. Gençlik ve Spor Kulübü



3. Bülent Korkmaz - İstanbul BBSK





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