TBESF, liglerin etaplı olarak oynatılacağını açıkladı

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu, liglerin etaplı olarak oynatılmasına kararını verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TBESF, liglerin etaplı olarak oynatılacağını açıkladı
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23 Mart 2023 19:14
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu (TBESF); tekerlekli sandalye basketbol, oturarak voleybol ve ampute futbol liglerinin, etaplı olarak oynatılmaya başlanacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun liglerin durumu için toplandığı belirtildi.

Toplantıda, tekerlekli sandalye basketbol ve ampute futbol liglerinin etaplı olarak oynatılmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig etaplı olarak merkezi bir konumda oynatılacaktır. Ampute futbolda, Bitexen Süper Lig 1. Devre 12. ve 13. hafta müsabakaları deplasmanlı olarak oynatılacaktır. Kalan Ampute Futbol Bitexen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig etaplı olarak merkezi bir konumda oynatılacaktır. Oturarak Voleybol Süper Lig ve 1. Lig etaplı olarak merkezi bir konumda oynatılacaktır. Müsabakaların oynanmasıyla ilgili yer ve tarih bilahare bildirecektir."

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