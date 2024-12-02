Tazminat kralı Beşiktaş: 624 milyon TL

, son 24 yılda yabancı teknik adamlara verdiğiSiyah-Beyazlılar'da Fernando Santos'un ardından yine bir çalıştırıcı sezon sonunu göremedi. Süper Lig'deki 3 yenilgi ve 1 beraberlik ile UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv karşısında alınan mağlubiyetin ardından yolların ayrıldığı2004-05 yılında gönderilen'yeveren Beşiktaş, 2006-07'de'ya, 2010-11 döneminde'e, 2022-23'te'e, geçen sezon da'aeuro ödedi., teknik direktörlere verilen tazminat bedelindeeuro ile ikinci,euro'yla üçüncü,iseile dördüncü oldu.