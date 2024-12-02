Tazminat kralı Beşiktaş: 624 milyon TL

Giovanni Van Bronckhorst ve ekibini 3.4 milyon Euro vererek gönderen Beşiktaş'ın, 2000 yılından bu yana hocalara ödediği fesih bedeli 17 milyon euro'ya ulaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Tazminat kralı Beşiktaş: 624 milyon TL
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02 Aralık 2024 08:19
Beşiktaş Kulübü, son 24 yılda yabancı teknik adamlara verdiği tazminatta 4 büyükler arasında rekorun sahibi oldu.

Siyah-Beyazlılar'da Fernando Santos'un ardından yine bir çalıştırıcı sezon sonunu göremedi. Süper Lig'deki 3 yenilgi ve 1 beraberlik ile UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv karşısında alınan mağlubiyetin ardından yolların ayrıldığı Giovanni van Bronckhorst ve ekibine toplam 3.4 milyon euro ödenecek.

624 MİLYON TL İLE İLK SIRADA

Böylece 2000 yılından bu yana Kartal'ın yabancı çalıştırıcılar için verdiği fesih bedeli 17 milyon euro'ya (güncel kurla 624 milyon TL) ulaştı ve ezeli rakipleri arasında ilk sıraya yükseldi.

2004-05 yılında gönderilen Del Bosque'ye 8.5 milyon euro veren Beşiktaş, 2006-07'de Jean Tigana'ya 3 milyon, 2010-11 döneminde Bernd Schüster'e 1 milyon, 2022-23'te Valerien İsmael'e 600 bin, geçen sezon da Fernando Santos'a 500 bin euro ödedi. 

G.SARAY 2., F.BAHÇE 3., TRABZON 4.

Galatasaray, teknik direktörlere verilen tazminat bedelinde 11.7 milyon euro ile ikinci, Fenerbahçe 10.8 milyon euro'yla üçüncü, Trabzonspor ise 2.6 milyon euro ile dördüncü oldu.  

 


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