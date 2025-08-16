Taylan Bulut'un dikkat çeken özellikleri

Beşiktaş, sağ bek transferinde Taylan Bulut'u 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlıların 5 yıllığına kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcunun öne çıkan özelliklerini ise sizin için derledik.
SAVUNMADA ÇOK YÖNLÜ
Taylan, savuna anlamında sağ bek, sağ kanat bek ve sağ stoper mevkilerinde oynayabiliyor. Bu yönü ile genç oyuncu, Beşiktaş'ın rotasyon anlamında elini rahatlatacak.
HAVA HAKİMİYETİ YÜKSEK
Taylan 1.88 metrelik boyu ile hava toplarında güçlü bir hakimiyet kuruyor.
HIZLI BİR İSİM
Genç oyuncu, Alman ekibinde gösterdiği performanslarda sprint ve patlama gücü anlamında gözleri üstüne çekmişti.
U-19 SEVİYESİNDE MİLLİ
Henüz milli takım tercihini yapmayan Taylan Bulut, Almanya U-19 takımında aktif olarak top koşturuyor. Oyuncu aynı zamanda daha öncesinde Almanya U-17 takımı ile Avrupa Şampiyonu oldu.
